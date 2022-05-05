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統一集團虛擬藝廊「玲廊滿藝」 於博客來上線

經濟日報 / 記者陳柔蓁／即時報導

統一集團（1216）虛擬藝廊「玲廊滿藝」在博客來網站正式上線，正式宣告跨入藝術品交易領域。統一夢公園總經理陳冠福指出，希望可以成為藝術品與藏家之間的橋樑。

「玲廊滿藝」 的英文取名於Celestial Serendipity ， Celestial 描繪人間仙境， Serendipity 意即天緣巧合。在「玲廊滿藝」 上架的畫作，特色在於要寫一段創作理念，喜愛藝術畫作的人們理解藝術家的背景與故事之後，領會其創作的感動與作品的共鳴，並於博客來獲得安心、便利的藝術品購買服務；目前僅販售平面畫作，未來不排斥蒐羅雕塑、攝影等，但對於時下最紅的NFT（非同質化代幣），陳冠福說還沒有這方面規劃，以現金實物交割為主。

開幕記者會選在台南奇美博物館舉辦，現場展出20多幅油畫、水彩、粉彩等藝術作品，並邀請14名藝術家到場說明創作理念與特色，線上則展出22名藝術家、共353幅作品，價格從數千到十萬不等，相較於國際級高端藝術，價格較親民，風格也大眾化，「玲廊滿藝」未來也希望能提高台灣藝術品能見度。

藝術家 博客來 奇美博物館

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