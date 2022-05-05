統一超獲《遠見》CSR獎 再攜爽爽貓、可口可樂做愛心

統一超（2912）獲2022年《遠見》CSR暨ESG企業社會責任獎，於「綜合績效-服務業」、「樂齡友善組」、「公益推動組」喜摘3項楷模獎！以「把愛找回來加減新生活計畫」、「高年級實力生」兩大公益專案獲得外界肯定。

統一超延續去年7-ELEVEN把愛找回來「永續循環經濟」模式，4月起藉由全新募款計畫引領永續時尚，超商X社會企業X社福團體三方架構「超商永續循環經濟」全新開發兩款「永續商品」，由人氣IP角色「爽爽貓」與腦麻兒共同圖畫創作，並首度邀請飲料大廠太古可口可樂共同響應，串連各方力量展開創新公益行動，扶助社福團體並兼顧環境永續，進而創造多方共好的永續善循環。

統一超擴大綠色營運，架構「永續發展委員會」強化ESG永續治理，聚焦減塑、減碳、惜食與永續採購4大永續專案，並且透過7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台帶動共好社會，著重在「綠色生活」、「樂齡友善」兩大主軸持續創新公益、積極響應聯合國SDGs永續發展目標。

統一超商藉由7-ELEVEN把愛找回來公益募款平台深化與社福、社企的合作，去年首度和中華民國腦性麻痺協會、零廢棄時尚社會企業Story Wear共同合作「加減新生活計畫-福企好CHIC」打造超商永續循環經濟，透過社企設計再製、社福團體手工製作別具意義的永續商品，迄今已超過上萬人次購買，為腦麻家庭打造就業機會，募得款項更投入支持腦麻兒就業計畫，已幫助超過10萬人次腦麻家庭。今年也自4月起展開為期6個月的全新公益募款專案「自帶好福企」，邀請消費者透過門市零錢捐、OPEN POINT APP線上捐款等多元方式支持腦麻兒家庭就業。

即日起於7-ELEVEN預購誌全新推出「刺蝟愛抱包」與「星月小掛包」兩款永續商品，商品製作素材除來自於7-ELEVEN門市回收寶特瓶與牛奶瓶，7-ELEVEN也首度邀請太古可口可樂加入計畫，捐贈回收寶特瓶挹注為原料，經過技術製成再生布料。結合Story Wear設計、並由腦麻兒家庭及非營利組織媽媽們手工車縫製作而成。為讓認同理念的消費者感受到商品背後的溫度，特別由腦麻兒與網路人氣IP角色「爽爽貓」共同圖畫創作，作品蘊含腦麻兒的心情感受和夢想，像是「刺蝟愛抱包」形容自己像刺蝟般外剛內柔，其實是想要與人親近，喜歡交朋友。「星月小掛包」則是代表住校生活的腦麻兒對於家鄉的思念。永續循環經濟的推動不僅解決塑料廢棄問題，也為腦麻兒家庭打造就業機會並與社會的連結，助其找到自我價值與成就感。