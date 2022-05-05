台灣高鐵共植美好活動 認養國有林地啟動造林計畫

台灣高鐵公司（2633）與行政院農業委員會林務局合作舉辦「共植美好」低碳永續行動，繼4月22日世界地球日於高鐵桃園站、台中站及左營站發送3,600株樹苗後，今（5）日攜手林務局南投林區管理處，在雲林西螺埔心段林地舉辦造林體驗。在台灣高鐵公司董事長江耀宗的帶領下，150名同仁至雲林西螺埔心段種樹造林，種下3,807株台灣原生樹苗，以實際行動展現台灣高鐵積極推動企業永續發展的決心。植樹可減碳增氧，改善地球溫室效應，台灣高鐵公司希望藉此行動，廣邀各界一起關懷土地、共植美好。

江耀宗表示，環境保護是台灣高鐵公司善盡企業社會責任的重要環節，我們利用高速鐵路：高運量、速度快、低汙染的運具特性，致力推動節能環保、生態保育等工作，更透過打造綠色建築及強化綠色採購等措施，為台灣高鐵的「綠色品牌」創造永續價值。這次的「共植美好」活動，就是台灣高鐵公司再一次透過關懷在地環境、珍惜自然資源，展現我們追求企業永續經營的理念，希望透過植樹造林，打造更美好的台灣。

為響應政府「2050淨零碳排」目標，台灣高鐵公司推動「共植美好」低碳永續行動，宣示企業林地認養三年造林計畫。本次認養雲林西螺埔心段1.35公頃及屏東恆春5公頃兩處國有林地，今日在西螺林地種下的喬木及灌木包括：台灣欒樹、台灣樹蘭、苦楝、白水木、草海桐、黃槿等台灣原生樹種。該處緊鄰高鐵路線且離海岸線不遠，在此造林不但有吸碳、固碳功用，更有助防風定砂、減少揚塵以構築綠色廊道，守護台灣土地與高鐵營運安全的多重意義。

高速鐵路具有高運量、速度快、低污染的特點，碳排量遠低於小客車、客運及飛機，是環保的綠色運具。台灣高鐵2014 年成為國內首家取得「運輸服務碳足跡標籤」之交通運具，並在企業網站建置「高速鐵路運輸服務碳足跡」專頁、在車上刊物T-Life及高鐵車票揭露碳標籤，且碳標籤效期已獲展延二次。由第三方公證單位查驗、認證的碳足跡，更從每人每公里產生相當於38公克二氧化碳的溫室氣體排放量，逐次降低為34公克、32公克，榮獲二次「減量標籤證書」。

為邁向永續經營，台灣高鐵公司以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T作為發展主軸，並致力於將ESG思維融入經營策略中。在「專業運輸」推動節能駕駛、綠色車站及票證無紙化，並運用各項「創新科技」建立台灣高鐵智慧運輸服務系統，讓旅客從訂位、購票開始，銜接乘車服務、營運安全以及後續轉乘接駁，全程享受智慧運輸帶來的優質服務。此外，積極參與國際交流、與國內大專院校及科研機構建立產學合作關係，「深耕在地」培育鐵道專業人才；以「永續關懷」打造台灣高鐵探索館保存傳承鐵道文化資產，並善用資源扶助弱勢團體、推廣藝術文化活動。

未來，台灣高鐵將持續以安全為基礎提供運輸服務、運用科技建構智慧型高鐵以提高運輸效能、結合地方特色發展觀光、以及關懷弱勢與重視藝文等，讓高鐵成為創意與文化交流的平台，並積極放眼國際，提高永續標準與格局，展現台灣高鐵公司持續推動ESG（環境、社會、公司治理）的決心，落實永續共好的經營理念。