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臺鹽做公益歡度70周年 贊助伊甸身障就業計畫

經濟日報 / 記者吳秉鍇／台南即時報導
臺鹽生技事業處處長蔡良義與品牌行銷處處長陳美文率領同仁們在母親節前夕，前往伊甸擔任一日企業志工。照片／臺鹽提供
臺鹽生技事業處處長蔡良義與品牌行銷處處長陳美文率領同仁們在母親節前夕，前往伊甸擔任一日企業志工。照片／臺鹽提供

臺鹽（1737）連續十年贊助伊甸社會福利基金會身障就業服務計畫「鹽續幸福，礙有溫度」公益活動，為了幫助身障青年自立生活，臺鹽董事長吳容輝指派生技事業處處長蔡良義與品牌行銷處處長陳美文率領同仁們在母親節前夕，前往伊甸擔任一日企業志工，贊助健康美味的「鮮選我-頂級黑豆鹽麴厚醬油」作為伊甸年度捐款贈品，號召民眾一同守護身障朋友行列！

根據衛服部統計，至2021年底全台領有身心障礙證明(手冊)者，共計約有120萬人，占總人口比率5.1%，伊甸基金會台南區區長張盟宜表示，近年受新冠疫情衝擊，募款金額銳減，影響工作人員培育及服務計劃推動，急待各界挹注資源給予身障青年發揮空間。感謝臺鹽多年來雪中送炭，給予弱勢族群實際並直接的幫助。

母親節前夕，臺鹽志工們與伊甸身障青年共赴一場美麗的早餐約會，活動現場教導身障青年以「鮮選我-頂級黑豆鹽麴厚醬油」醃製漢堡食材，手作活力早餐獻愛媽媽。新鮮出爐的漢堡內餡散發誘人香氣，一層一層鋪滿濃郁的愛與感恩，溫馨飄香。

臺鹽董事長吳容輝表示，臺鹽長期投入社會公益，落實企業回饋，期望藉實際行動號召多方資源守護弱勢，讓身障青年順利接軌職場。邁入70周年的臺鹽，有感於對台灣土地的深深感謝，與在地紮根的社會承諾，將透過更多元的公益活動，傳遞「全人健康」核心價值。

為迎接母親節及歡慶臺鹽70周年，「台鹽生技」鹽續傳愛，推出「母親節感恩慶」驚喜獻禮，即日起至6月9日止盛大舉辦全系列商品優惠和百萬好禮抽獎活動，活動期間為媽咪打造專屬「綠迷雅金心意禮盒」及各系列保養品優惠、精選保健品折扣專區，更加碼多重滿額禮回饋，全方位守護媽媽健康與美麗。

身障 母親節 公益活動

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