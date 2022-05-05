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青埔520檔火力全開、6字頭還不夠？專家好奇天花板

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
青埔特區。記者游智文／攝影
青埔特區。記者游智文／攝影

據住展雜誌統計，北台灣2022年房市520檔期預估推案量約1,647億元，較去年實際推案量略增約50億元。推案量最大為桃園市，約586億元，主要是青埔特區、龜山A7重劃區推案量挹注，前者案量達250億元，後者案量約百億元。

住展雜誌研發長何世昌表示，青埔特區與A7重劃區今年Q1推案極少，新案、延推案集中於520檔推出，其中青埔近年房價漲勢極大，新案最高開價已出現破歷史新高的6字頭，520檔新案開價還可能再創新高，房價天花板到底在哪裡，值得關注。

何世昌表示，今年520檔雖較去年同期增加，卻是2018年以來次低量，主要是受政府打炒房、央行升息、俄烏戰爭，以及本土疫情大爆發多重衝擊，建商推案意願似乎意興闌珊，除了桃園市之外，其他縣市新推案全面熄火。

他說，雖然政府打炒房，但因造價成本居高不下，疫情又使缺工情況更加惡化，當市場上沒有便宜的牛，消費者想撿便宜、買到便宜的牛肉恐怕很難。

去年本土疫情爆發時，雙北市為疫情重災區，市況所受衝擊最大；今年疫情炸裂，北市推案量僅約254億元，新北市僅約532億元，新北市罕見地讓出重大檔期推案龍頭地位。

台北市520檔各行政區推案分布零星，呈現群龍無首的狀態，部份指標豪宅案持續延推，有些建商乾脆提早放暑假。但部份建商評估首購剛性需求所受影響相對低，因此有高達六成多建案是30坪以小宅案，最小坪數房型僅有10坪。

新北市火力最強的是林口，推案量約百億元；去年以來，林口房價與買氣快速走揚，到了今年Q1，新案成交均價最低從3字頭起跳，連離捷運站較遠的新市鎮北段、或者較不受本地人青睞的南勢地區，2字頭建案均已消失，而520檔開賣的建案售價大多在4字頭以上。

何世昌指出，新竹供不應求導致房價失控的情況在520檔仍得不到紓緩，竹科客首選的購物區──竹北五大重劃區、竹市關埔重劃區新案少得可憐，案量不到80億元，且較大的指標案僅「寶佳奇磊」，想卡第一順位買到新建案比買實名制快篩劑還難。

新竹精華區推案量少、供需失衡，建商轉進周邊區域大舉推案，如竹市北區、竹縣新埔、湖口等，上述三個區域案量占大新竹總案量逾七成。對今年想買房的竹科客而言，吃到鮪魚大腹的難度太高，只能退而求其次吃刺身、轉到次級區段購屋了。

資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

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