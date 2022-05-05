快訊

解鎖長榮巴拿馬金庫 泛弟弟派下周欲拔大哥EIS董座職

77萬BNT兒童疫苗12日抵台 陳時中：力拚5月20日前開打

保證菌數、添加酵素真的有效嗎？ 藥師一次破解「益生菌」行銷話術

首季使照創14年新高 專家：市場干擾下區域恐現賣壓

經濟日報 / 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

據內政部資料，今年第1季全國住宅類建照約3.9萬戶，年減13.9%，但與2020年同期相比仍高12.4%，首季建照量仍位於高水位，而今年第1季使照量持續增加，全國約2.6萬戶，年增13.8%，創下14年來同期新高，其中桃園年增271.7%最多，專家分析，打炒房、升息等，市場干擾多，部分區域新成屋數量多，若再加碼新案，恐現賣壓。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近年工料雙漲，營建成本攀高，加上政府打炒房，新案市場開始調控供給，不過房市未降溫，今年首季建照量維持高量，在前幾年推案都在高點的狀態下，使照量也持續走揚。

統計今年第1季住宅類建照量，全台年減13.9%，六都增減不一，與去年同期相比，減少最多者為台中市，年減47.0%，其次為新北市，年減36.2%，桃園市年減3.0%，其他三都首季建照量皆成長，台南市年增達49.7%，台北市也有36.2%的增幅，高雄市年增25％。

郎美囡分析，台中市、新北市近幾年因房市熱絡，在重劃區推案量大，但政府打房態度明確，且待售物件需要去化，促使建商調整腳步，至於台南市受惠科技業議題，看好未來就業人口帶動區域發展，推案量有增無減，台北市則有不少危老、都更案，因此今年首季建照量顯著成長。

今年第1季住宅類使照量方面，全台年增13.8%，與去年同期相比，僅台南市減少47.8%，其他五都皆成長，以桃園市年增271.7％最多，接著依序為台中市年增77.8%，高雄市年增26.8%，新北市年增21.8%，台北市年增12%。

郎美囡指出，近幾年房市升溫，新案推案量大推升歷年使照量，桃園市有271.7%的高成長，主要是去年第1季使照量偏低，但在去年在第2季以後大幅增加，今年首季使照量也高，因此相比之下出現高幅成長，而台南市今年減少近半，係因去年同期量體多，比較基期高，今年首季台南的使照量並未特別低於水平。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，政府致力抑制房市炒作，限制預售交易之政策多少對建商有衝擊，部分區域新成屋量較多，若再加碼新案，可能造成多殺多的區域賣壓，屆時將有一波價量盤整。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

房市 炒房

延伸閱讀

使照量爆新高！打炒房碰到交屋潮 多殺多上演？

這里會被狗追！里民隨身帶打狗棍 專家教如何保護自己

中央地方打炒房奏效 台南4月移轉棟數減2成六都最低

議員籲應發快篩給弱勢 新北社會局：貨到馬上發

相關新聞

升息原來雙殺！不只繳不起、升1碼可貸金額少百萬

Fed宣布升息2碼，市場預期下個月Fed還會升息。信義房屋表示，美國快速升息也增添國內利率走升壓力，一旦持續性的升息到來...

每天萬名上班族進出、租戶要綠電…她如何穩居全球最高綠建築？

正當很多企業還陷在「沒有ESG，沒有訂單」的焦慮，有「全球最高綠建築」之稱的台北101，即使有每天面對龐大能耗，她卻能老神在在，甚至拿過三次國際綠建築LEED（能源與環境設計領導認證）最高等級白金認證，台北101怎麼做到的？

泛鴻海股東好康來了！可購樂活動開跑 最低下殺五折

為期四個月的股東購物節活動，共計210萬股東們可享三大優惠四重好康， 買下去就對了。可購樂多年來造服廣大的股民舉辦股東購...

青埔520檔火力全開、6字頭還不夠？專家好奇天花板

據住展雜誌統計，北台灣2022年房市520檔期預估推案量約1,647億元，較去年實際推案量略增約50億元。推案量最大為桃...

首季使照創14年新高 專家：市場干擾下區域恐現賣壓

據內政部資料，今年第1季全國住宅類建照約3.9萬戶，年減13.9%，但與2020年同期相比仍高12.4%，首季建照量仍位...

Fed升息兩碼、央行全跟？房仲： 建商壓力山大

繼3月升息一碼後，美國聯準會（Fed）今天宣布再升息兩碼。房仲業者多認為我國央行這次也會跟進升息，但應不會如同3月全數跟...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。