首季使照創14年新高 專家：市場干擾下區域恐現賣壓

據內政部資料，今年第1季全國住宅類建照約3.9萬戶，年減13.9%，但與2020年同期相比仍高12.4%，首季建照量仍位於高水位，而今年第1季使照量持續增加，全國約2.6萬戶，年增13.8%，創下14年來同期新高，其中桃園年增271.7%最多，專家分析，打炒房、升息等，市場干擾多，部分區域新成屋數量多，若再加碼新案，恐現賣壓。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近年工料雙漲，營建成本攀高，加上政府打炒房，新案市場開始調控供給，不過房市未降溫，今年首季建照量維持高量，在前幾年推案都在高點的狀態下，使照量也持續走揚。

統計今年第1季住宅類建照量，全台年減13.9%，六都增減不一，與去年同期相比，減少最多者為台中市，年減47.0%，其次為新北市，年減36.2%，桃園市年減3.0%，其他三都首季建照量皆成長，台南市年增達49.7%，台北市也有36.2%的增幅，高雄市年增25％。

郎美囡分析，台中市、新北市近幾年因房市熱絡，在重劃區推案量大，但政府打房態度明確，且待售物件需要去化，促使建商調整腳步，至於台南市受惠科技業議題，看好未來就業人口帶動區域發展，推案量有增無減，台北市則有不少危老、都更案，因此今年首季建照量顯著成長。

今年第1季住宅類使照量方面，全台年增13.8%，與去年同期相比，僅台南市減少47.8%，其他五都皆成長，以桃園市年增271.7％最多，接著依序為台中市年增77.8%，高雄市年增26.8%，新北市年增21.8%，台北市年增12%。

郎美囡指出，近幾年房市升溫，新案推案量大推升歷年使照量，桃園市有271.7%的高成長，主要是去年第1季使照量偏低，但在去年在第2季以後大幅增加，今年首季使照量也高，因此相比之下出現高幅成長，而台南市今年減少近半，係因去年同期量體多，比較基期高，今年首季台南的使照量並未特別低於水平。