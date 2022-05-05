快訊

解鎖長榮巴拿馬金庫 泛弟弟派下周欲拔大哥EIS董座職

77萬BNT兒童疫苗12日抵台 陳時中：力拚5月20日前開打

保證菌數、添加酵素真的有效嗎？ 藥師一次破解「益生菌」行銷話術

聽新聞
test
0:00 / 0:00

億豐首季獲利創歷史新高 亞系外資維持買進但降目標價

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導

億豐（8464）董事會通過首季財報，單季每股純益5.14元，創歷史新高。亞系外資出具報告維持「買進」評等，但目標價由410元下調至390元。

該外資調降目標價主要原因是億豐首季季報表現亮眼，並非來自本業提振，而是匯兌利益、處分土地等額外挹注，從毛利率角度來看，首季毛利率低於去年第4季與同期，包括定制銷售組合下降、運費提高、3月中國大陸工廠停工都是影響利潤因素。

不過，展望第2季營運逆風因素消退，該外資看好億豐繼去年第3季成功提價後，4月再度提高訂製產品的ASP，加上大陸的工廠恢復生產，有利毛利率回到過去水準。

億豐表示，首季高昂原材料、運價帶來的雙逆風，使營業利益下滑，加上配合防疫進度、短暫停工，儘管中國大陸廠區已於3月21日復工，仍受稍早交通管控、船期異動影響，遞延部分出貨。

展望第2季，億豐表示，需關注原材料、全球運力、疫情是否惡化，帶來的不確定性。此外，為紓解高昂原物料的成本壓力，億豐的美、歐客製化窗簾，已調高售價。至於平價的固定尺寸窗簾，滿足量販店客戶回補庫存的需求，依然將是本季的重點。為此，柬埔寨廠，已從年初約4,800人大幅增員至5,500人。

億豐第1季合併營收為69.3億元，年增2.1%，稅後淨利15.0億元，年增17.2%，創歷史新高，單季每股盈餘5.14元。

億豐

延伸閱讀

新冠疫情肆虐 邱國正：防疫視同作戰 後備軍人教召不會停

特斯拉上海擬擴產至百萬輛

裕元花園酒店啟動防疫宅商機 打造用餐居住雙倍安心

無懼封城衝擊生產 傳特斯拉將在上海興建第2座工廠

相關新聞

青埔520檔火力全開、6字頭還不夠？專家好奇天花板

據住展雜誌統計，北台灣2022年房市520檔期預估推案量約1,647億元，較去年實際推案量略增約50億元。推案量最大為桃...

升息原來雙殺！不只繳不起、升1碼可貸金額少百萬

Fed宣布升息2碼，市場預期下個月Fed還會升息。信義房屋表示，美國快速升息也增添國內利率走升壓力，一旦持續性的升息到來...

每天萬名上班族進出、租戶要綠電…她如何穩居全球最高綠建築？

正當很多企業還陷在「沒有ESG，沒有訂單」的焦慮，有「全球最高綠建築」之稱的台北101，即使有每天面對龐大能耗，她卻能老神在在，甚至拿過三次國際綠建築LEED（能源與環境設計領導認證）最高等級白金認證，台北101怎麼做到的？

首季使照創14年新高 專家：市場干擾下區域恐現賣壓

據內政部資料，今年第1季全國住宅類建照約3.9萬戶，年減13.9%，但與2020年同期相比仍高12.4%，首季建照量仍位...

Fed升息兩碼、央行全跟？房仲： 建商壓力山大

繼3月升息一碼後，美國聯準會（Fed）今天宣布再升息兩碼。房仲業者多認為我國央行這次也會跟進升息，但應不會如同3月全數跟...

使照量爆新高！打炒房碰到交屋潮 多殺多上演？

依據內政部資料，今年第一季全國住宅類建照約3.9萬戶，較去年同期減少13%，但比2020年同期仍高出12%，首季建照量仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。