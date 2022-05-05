億豐首季獲利創歷史新高 亞系外資維持買進但降目標價

億豐（8464）董事會通過首季財報，單季每股純益5.14元，創歷史新高。亞系外資出具報告維持「買進」評等，但目標價由410元下調至390元。

該外資調降目標價主要原因是億豐首季季報表現亮眼，並非來自本業提振，而是匯兌利益、處分土地等額外挹注，從毛利率角度來看，首季毛利率低於去年第4季與同期，包括定制銷售組合下降、運費提高、3月中國大陸工廠停工都是影響利潤因素。

不過，展望第2季營運逆風因素消退，該外資看好億豐繼去年第3季成功提價後，4月再度提高訂製產品的ASP，加上大陸的工廠恢復生產，有利毛利率回到過去水準。

億豐表示，首季高昂原材料、運價帶來的雙逆風，使營業利益下滑，加上配合防疫進度、短暫停工，儘管中國大陸廠區已於3月21日復工，仍受稍早交通管控、船期異動影響，遞延部分出貨。

展望第2季，億豐表示，需關注原材料、全球運力、疫情是否惡化，帶來的不確定性。此外，為紓解高昂原物料的成本壓力，億豐的美、歐客製化窗簾，已調高售價。至於平價的固定尺寸窗簾，滿足量販店客戶回補庫存的需求，依然將是本季的重點。為此，柬埔寨廠，已從年初約4,800人大幅增員至5,500人。

億豐第1季合併營收為69.3億元，年增2.1%，稅後淨利15.0億元，年增17.2%，創歷史新高，單季每股盈餘5.14元。