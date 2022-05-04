永豐餘新屋廠落實企業ESG 助獨居婦重建家園

秉持著「老吾老以及人之老」的愛心，永豐餘（1907）旗下永豐餘工紙新屋廠同仁共同努力要讓黃媽媽能早日重回家園！新屋廠日前接到笨港里里長黃建興通知，黃姓獨居老婦人家中因電線走火發生火災事故，住宅損毀無法居住，生活陷入困境急需援手，新屋廠不僅響應里長號召捐款十萬元重建費，廠區同仁更數次主動前往清理燒毀之家具物品、清掃室內外環境，希望讓老婦人能早日重歸正常生活。

永豐餘工紙副總經理蔡耀坤表示，新屋廠在地多年，一直以來視鄰里居民為家人般照顧，得知因通膨而缺工、缺料導致重建工程期間較預期長，新屋廠同仁立刻主動尋找承包廠商、並數度與廠商共同會勘、到場監工、協助災後清運廢棄物、周邊環境清潔等，出錢又出力只盼能讓老婦人盡早回到溫暖的家。

黃姓婦人年近八十歲，因名下繼承過世丈夫房舍無法申請低收入戶補助，平日靠在清潔隊工作的女兒接濟為生，住宅失火第一時間，就在里長的協調下，先行安置於鄰居家裡，包括桃園市議員陳睿生、笨港里長黃建興、永豐餘工紙新屋廠、楊梅分局永安派出所所長連英傑等人，都陸續前去關心黃姓婦人近況並協助後續安置與重建房舍事宜。

黃姓老婦人十分感謝永豐餘工紙新屋廠同仁的熱心，以及桃園市議員陳睿生、笨港里長黃建興的協助讓她能免於生活困頓之憂。蔡耀坤指出，黃建興里長平日熱心服務、關懷鄰里，每當轄內里民、獨居老人或低收入戶有需求時，主動肩負與在地鄰里、企業溝通，集結眾力共行善舉。此次為幫助黃姓老婦人，里長除協助通報社會局申請急難救助、協調鄰里提供暫居的處所，同時也號召關懷據點的志工們和在地企業，有錢出錢有力出力。永豐餘工紙新屋廠也將秉持好厝邊精神，持續關心新屋在地居民，與鄰里共同成長。