華航首創百項環保作為 CI-753永續示範航班啟航

中華航空響應天合聯盟 SkyTeam 「永續飛行挑戰」（The Sustainable Flight Challenge, TSFC），今日安排CI-753台北－新加坡班機做為永續示範航班，以「ECO服務」為核心理念，從航路節油、機坪作業、網路報到至機上餐點與服務用品等，首創高達近百項環保、減碳作為，期盼與旅客攜手打造永續飛行環境，締造國內航空產業里程碑。

天合聯盟邀集成員航空公司共同參與第一屆「永續飛行挑戰」，運用知識交流分享的方式進行友誼性競賽，參賽航空公司挑選現行任一中程或長程航線，以環保永續方式營運航班。華航以隊名「紅梅揚姿」（Plum Blossom）執飛中程航線CI-753台北－新加坡永續示範航班，飛行時間約4小時35分鐘，並挑戰航班永續價值最大化，未來將在可行的範圍內逐步推展相關作為。

華航永續示範航班的航路選擇以耗油量較少的空層飛行，也鼓勵旅客乘坐大眾交通工具前往搭機，並響應永續飛行挑戰任務，包含參與碳抵換 (ECO Travel)、預選機上餐點、自助報到、填寫電子版健康聲明書、永續飛行挑戰e化問卷、免稅品預購、自備免稅品環保袋及自帶環保杯、餐具等8項，完成每項任務將額外回饋100哩，最多回饋高達800哩，較正常哩程回饋增值40%，藉此喚起旅客在旅程每一刻的永續環保概念。

旅客可透過全新上線的「華航雲端書坊」下載逾百種電子刊物，並使用網路自助報到及電子登機證等機場數位化服務，減少紙張耗用。華航也履行珍惜食物理念，根據航班人數執行貴賓室剩食管理；運用機上文娛系統播放環保登機影片與宣導節目，倡導「台灣之美、永續華航」的理念，客艙服務用品如枕頭、毛毯、餐桌布、防護包、免稅品購物袋等皆以再生環保材質製造。