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土航永續發展 全新環保主題飛機亮相

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
土航全新主題飛機的首航班飛往斯德哥爾摩，航班號為TK1795。圖/土耳其旅遊推廣發展局提供
土航全新主題飛機的首航班飛往斯德哥爾摩，航班號為TK1795。圖/土耳其旅遊推廣發展局提供

全球航點最多的土耳其航空，第一架訴求環保生物燃料的主題環保型飛機全新亮相，全新主題的班機首航斯德哥爾摩。除了採用生物燃料並遵循零費原則的保訴球之外，飛機外型主題塗裝使用了特別的綠化塗裝，艙內也使用環保訴求的相關用品，充分傳達這次首航的綠色類別概念及永續發展的環保決心。

據了解，註冊編號為TC-JSU的客機引入一個用樹葉造型裝飾的特殊設計項目，並將其用於生物燃料直飛航班，其他新的環保行動包括：航班使用牛皮紙、紙杯、木質食鹽和胡椒瓶等，並贈送所有旅客健康的綠茶飲品。此外，機上使用環保訴求的枕頭套和毛毯，採用經過認證的100%回收絨線生產以節約用水，還提供兒童乘客獲得FSC認證的木質玩具禮品。

關於這架環保型飛機，土耳其航空公司董事會和執行委員會主席 Ahmet Bolat 表示： 「作為土耳其的國家航空公司，我們全新設計的這架飛機現在翱翔在空中，以強調永續性對我們的重要性。以我們飛機上的生物燃料為例，我們希望強調使用永續航空燃料的重要性，因為它是航空業對抗碳排放的最大障礙之一。因此，我們支援生物燃料製造工作，並努力增加我們在運營中使用生物燃料的航班。」

這家全球性航空公司將繼續努力降低碳排放，在其平均機齡只有8.5年的機隊中增加新一代飛機，同時計畫增加使用生物燃料直飛航線的目的地城市，包括斯德哥爾摩、奧斯陸、哥特堡、哥本哈根、巴黎和倫敦。

土耳其位於地中海，處於亞洲和歐洲大陸的交會點。作為旅遊目的地，有著獨特的魅力，2021年共計接待了超過2,471萬遊客。一直以來，土耳其就是歷史文化交流的中心，有著多樣的氣候，其歷史、自然、美食等多方面都反映著幾個世紀以來的文明多樣性，至今仍然吸引著來自世界各地的遊客。同時，作為各個文化的交會點，土耳其對藝術和時尚也有著獨到的理解，融合了傳統與現代的多樣風格。

因此，土耳其極富活力的購物和娛樂生活也吸引著全球遊客。2020年開始，土耳其在旅遊季實施「安全旅遊計畫」，該計畫在業內獲得了廣泛認可。其中一系列的安全防疫措施，覆蓋了餐飲、交通和住宿等廣大範圍，以確保從業人員和遊客的健康福祉。

土航環保主題機採用一個用樹葉造型裝飾的特殊設計項目，並將其用於生物燃料直飛航班。圖/土耳其旅遊推廣發展局提供
土航環保主題機採用一個用樹葉造型裝飾的特殊設計項目，並將其用於生物燃料直飛航班。圖/土耳其旅遊推廣發展局提供

土耳其 環保 碳排放 航線

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