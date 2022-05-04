富邦媒年度美妝保養產業報告 「罩不住」商機成主流

台灣線上零售業龍頭富邦媒（8454）發表「2022年美妝保養產業報告書」，發現疫情之下「罩不住」美妝商機崛起，眼週、頸部的呵護與妝點廣受關注；被視為女人「第二張臉」的頭髮也成加分重點，保養需求直線飆升；而香氣能舒緩緊繃情緒，加上居家儀式感需求，香水、香氛精油則是「療癒保養」功能。搶攻母親節美麗經濟，旗下momo購物網4月初至今美妝保養業績年增突破四成。

momo觀察銷售狀況，發現人們對於美的追求不受疫情阻攔，加上消費習慣轉移，今年站上整體臉部保養業績較2019年疫情蔓延前成長約90%；彩妝成長率也突破70%，消費者在商品的選擇上更進一步發展出「分區加強保養」、「口罩妝容」的對策。消費者除以精華液、化妝水、乳液等持續顧及保養基本盤，更強調眼周與頸部的呵護，momo眼部保養業績成長近100%；美頸霜直逼600%，人氣商品如契爾氏超進化全能新生超級眼霜、蘭蔻超進化肌因大眼精粹、ReVive光采抗痕美頸霜等。

口罩妝容持續發燒，為避免底妝土石流，momo專櫃粉底除延續輕薄不悶熱的「裸肌光感」熱銷趨勢，消費者對於持妝的高度需求也推動粉餅、飾底乳、定妝噴霧三類業績較去年成長三位數；而開架底妝則以不泛油光的霧感妝容受喜愛。強調眼妝重點，以零失誤的大地色系最受青睞；開架眼線新品走柔和風格，如蜜桃棕色調打造朦朧美。

被喻為女人第二張臉的「頭髮」出鏡率大大提升，相比2019年疫情前，2022年至今momo美髮商品(含洗髮/護髮)銷售佔比成長幅度居美妝保養之冠，業績成長更高達近200%，其中又以護髮商品買氣最旺，業績成長率直逼350%。

疫情下民眾的美容生活圈回歸居家，對於「專業沙龍」美髮商品的青睞度有感上升，像是巴黎卡詩、摩洛哥優油、資生堂專業美髮等品牌皆為人氣選擇，美容院級別的美髮保養在家也能擁有。

香水及香氛精油不只能增加個人魅力，同時有愉悅、舒緩心情效果。根據2022年momo美妝保養銷售觀察，香水銷售佔比排名較2019年上升四個名次，業績成長更高達近200%；香氛精油也成長突破80%。為滿足消費者需求，momo提供CHANEL、GUCCI、Jo Malone等知名品牌香水，也集結網路熱議品牌diptyque、Le Labo等，成功抓住年輕客群的心，香氛精油則能營造居家儀式感，茶樹、尤加利味道的精油，芳香的同時也能淨化空間。