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30~40歲去年Q4購屋總價千萬元內 北台灣僅剩這區

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
資料來源／信義房屋
資料來源／信義房屋

房價直直漲，首購族買房總價破千萬已成常態，根據聯徵中心資料統計去年第4季北台灣30-40歲的購屋人，新北、新竹縣購屋總價超過1250萬元，新竹市也接近1100萬元，購屋壓力負擔相對較低的是桃園市，平均購屋總價948.5萬元，是北台灣總價平均千萬以內的區域。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在首購買總價千萬以上的房子，已經不是甚麼太奇怪的事，不過首購族因為手上資金有限，加上房價高漲，光靠自己努力存錢可能追不上房價的漲幅，因此在雙北常常會發現首購的自備款，有長輩資助幫忙，若扣掉自備款的門檻，加上透過30年期的房貸減壓，首購族才得以順利擁有一間自己的房子。

統計資料顯示，房價最高的台北市，去年第4季30~40歲的購屋人，平均購屋總價接近2000萬元，即使到新北市，購屋壓力也未見放低，平均購屋總價1308萬元，且樣本數高達4200餘筆，顯見首購族在新北市購買總價1300萬元的房子，可能已經不是新鮮事。

桃園則是北台灣價格的凹陷帶，去年第4季30~40歲的購屋人，購屋總價平均約950萬元，再往南的新竹縣去年第4季30~40歲的購屋人，購屋總價則又拉高至1252萬元，不過平均面積比較大達54.1坪，且新竹地區是銀行鑑估價格成數最高的區域。

曾敬德指出，房價高漲雖然購屋人透過三十年房貸可以降低購屋負擔，但需留意升息循環來臨，可能會讓負擔增加，建議購屋人可以先試算未來升息後的房貸負擔。

房價 房貸

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