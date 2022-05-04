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2022年海外台商精品獎選拔開跑 範圍擴及全球六大洲

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

為輔導海外台商事業發展，鏈結台灣優勢，僑委會今年再度舉辦「海外台商精品獎」活動，執行單位商研院表示，今年擴大辦理海外台商精品獎選拔之範圍到全球六大洲，辦理海外初選地區共16個國家、19個地區。

此外，報名參選的產品類別除原有「電子電器、通訊產品及零組件」及「時尚生活及文化創意」產品類別外，今年再新增「休閒、育樂及運動用品」。

「海外台商精品獎」於去年首度舉辦，從亞洲七國選拔出共計13件海外台商優質產品，脫穎而出的品項包含金質獎六件與銀質獎七件。

商研院表示，今年將全面採取線上報名方式；選拔方式則採兩階段，第一階段由海外地區進行初選，選出入圍「2022年海外台商精品獎選拔」的產品，第二階段在台灣進行決選，預計選出20件的金質獎與銀質獎產品。

僑委會委員長童振源表示，希望協助在海外的僑台商發展自有品牌，讓台灣走進世界，讓世界看見台灣，獲得金質獎與銀質獎的企業除了透過頒獎典禮公開表揚外，還可以得到多項輔導推介資源，以協助優化品牌形象，擴大產品行銷通路，提升企業整體競爭力。

同時，僑委會也將透過「雙品牌」的概念，也就是用海外台商精品「Taiwan Prime」標誌，加上台商自有品牌以提升品牌價值。

「2022年海外台商精品獎選拔」自即日起受理報名至5月31日（台灣時間）截止，有意報名的海外台商企業可至活動專網(http://www.TaiwanPrime.org) 。

台商 僑委會

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