富邦媒發布美妝保養產業報告書 業績年增四成

母親節美麗經濟持續噴發，momo購物網4月初至今美妝保養業績年增突破四成，富邦媒（8454）今（4）日發表「2022年美妝保養產業報告書」，發現疫情之下「罩不住」美妝商機崛起，眼週、頸部的呵護與妝點廣受關注；被視為女人「第二張臉」的頭髮也成加分重點，保養需求直線飆升；而香氣能舒緩緊繃情緒，加上居家儀式感需求，香水、香氛精油也有一定的買氣。

momo近年在線上美妝市場獨占鰲頭，站上有蘭蔻、雅詩蘭黛、品木宣言、YSL、M.A.C等近3,000個美妝保養品牌，今年更有SK-II、克蘭詩、資生堂專業美髮加入momo旗艦館陣容。

momo根據銷售觀察，美麗商機不受疫情影響，加上消費習慣轉移，今年站上整體臉部保養業績較2019年疫情蔓延前成長約90%；彩妝成長率也突破70%，消費者在商品的選擇上更進一步發展出「分區加強保養」、「口罩妝容」的對策。像是更強調眼周與頸部的呵護，推動momo眼部保養業績成長近100%，美頸霜成長直逼600%。另，消費者護唇需求也不減。

口罩妝容持續發燒，為避免底妝土石流，消費者對於持妝的高度需求也推動粉餅、飾底乳、定妝噴霧三類業績較去年成長三位數；而開架底妝則以不泛油光的霧感妝容受喜愛。momo也觀察到，今年專櫃唇彩新品持續創造亮點吸引買氣，如因應季節話題推出櫻花色系商品，或打造特定聯名限定款增添話題。

其次，相比2019年疫情前，2022年至今momo美髮商品銷售佔比成長幅度居美妝保養之冠，業績成長更高達近200%，其中又以護髮商品買氣最旺，業績成長率直逼350%。momo進一步根據消費趨勢分享，疫情下民眾的美容生活圈回歸居家，對於「專業沙龍」美髮商品的青睞度有感上升，像是巴黎卡詩、摩洛哥優油、資生堂專業美髮等品牌皆為人氣選擇。

此外，香水及香氛精油不只能增加個人魅力，同時也是愉悅、舒緩心情的絕佳身心「療癒保養」首選。根據2022年momo美妝保養銷售觀察，香水銷售佔比排名較2019年上升四個名次，業績成長更高達近200%；香氛精油也成長突破80%。為滿足消費者需求，momo除提供CHANEL、GUCCI、Jo Malone等知名品牌香水，也集結網路熱議品牌diptyque、Le Labo等。