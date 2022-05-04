快訊

「小吃店」變快篩試劑進口商 高登：獲韓國原廠支持

疫情預測神準柯文哲被封「預言家 」 陳時中：印度神童也不錯

快篩試劑遭批買貴 陳時中公布各國價格「我們較便宜」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

富邦媒發布美妝保養產業報告書 業績年增四成

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
momo發布「2022年美妝保養產業報告書」。圖/富邦媒提供
momo發布「2022年美妝保養產業報告書」。圖/富邦媒提供

母親節美麗經濟持續噴發，momo購物網4月初至今美妝保養業績年增突破四成，富邦媒（8454）今（4）日發表「2022年美妝保養產業報告書」，發現疫情之下「罩不住」美妝商機崛起，眼週、頸部的呵護與妝點廣受關注；被視為女人「第二張臉」的頭髮也成加分重點，保養需求直線飆升；而香氣能舒緩緊繃情緒，加上居家儀式感需求，香水、香氛精油也有一定的買氣。

momo近年在線上美妝市場獨占鰲頭，站上有蘭蔻、雅詩蘭黛、品木宣言、YSL、M.A.C等近3,000個美妝保養品牌，今年更有SK-II、克蘭詩、資生堂專業美髮加入momo旗艦館陣容。

momo根據銷售觀察，美麗商機不受疫情影響，加上消費習慣轉移，今年站上整體臉部保養業績較2019年疫情蔓延前成長約90%；彩妝成長率也突破70%，消費者在商品的選擇上更進一步發展出「分區加強保養」、「口罩妝容」的對策。像是更強調眼周與頸部的呵護，推動momo眼部保養業績成長近100%，美頸霜成長直逼600%。另，消費者護唇需求也不減。

口罩妝容持續發燒，為避免底妝土石流，消費者對於持妝的高度需求也推動粉餅、飾底乳、定妝噴霧三類業績較去年成長三位數；而開架底妝則以不泛油光的霧感妝容受喜愛。momo也觀察到，今年專櫃唇彩新品持續創造亮點吸引買氣，如因應季節話題推出櫻花色系商品，或打造特定聯名限定款增添話題。

其次，相比2019年疫情前，2022年至今momo美髮商品銷售佔比成長幅度居美妝保養之冠，業績成長更高達近200%，其中又以護髮商品買氣最旺，業績成長率直逼350%。momo進一步根據消費趨勢分享，疫情下民眾的美容生活圈回歸居家，對於「專業沙龍」美髮商品的青睞度有感上升，像是巴黎卡詩、摩洛哥優油、資生堂專業美髮等品牌皆為人氣選擇。

此外，香水及香氛精油不只能增加個人魅力，同時也是愉悅、舒緩心情的絕佳身心「療癒保養」首選。根據2022年momo美妝保養銷售觀察，香水銷售佔比排名較2019年上升四個名次，業績成長更高達近200%；香氛精油也成長突破80%。為滿足消費者需求，momo除提供CHANEL、GUCCI、Jo Malone等知名品牌香水，也集結網路熱議品牌diptyque、Le Labo等。

momo 疫情 富邦媒

延伸閱讀

樹德家商美容科今年美髮乙級檢定通過率百分百

攜手佳麗寶 momo購物網周期購推5大明星商品

PChome 24h購物「母親節大促」美妝最低3折起

冬蟲夏草替代品用途更多 開發美粧商品乎汝水水　

相關新聞

長榮、陽明董座 看好今年海運維持多頭榮景

台北市輪船同業工會今天舉行會第十八屆第一次會員大會，海運龍頭業者齊聚一堂，長榮海運（2603）董事長張衍義認為，今年海運...

離岸風機會是珊瑚新家嗎？ 沃旭啟動全球首創的研究計畫

沃旭能源(Ørsted)宣布與澎湖海洋生物研究中心攜手合作，啟動全球首創「珊瑚孕生可行性研究」(ReCoral by Ø...

傳特斯拉上海建第二座工廠 廣達、和碩同歡

市場傳出，特斯拉正計畫在上海建設第二工廠、將上海工廠的產能提高1倍，將其打造為特斯拉全球最大的汽車出口中心，屆時特斯拉在...

富邦媒發布美妝保養產業報告書 業績年增四成

母親節美麗經濟持續噴發，momo購物網4月初至今美妝保養業績年增突破四成，富邦媒（8454）今（4）日發表「2022年美...

危老獎勵下週將遞減4% 首當其衝中小基地地主

自2017年「危老重建條例」上路後，全台掀起危老重建風潮，據安信建經統計資料顯示，截至今年3月底止，核准件數共2,113...

永慶房產集團中彰投Q1業績破17億元 年增37%

永慶房產集團旗下加盟四品牌，包括永慶不動產、永義房屋、有巢氏房屋、台慶不動產，中彰投區域部分，首季開紅盤，總成交金額近4...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。