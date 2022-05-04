北市節電量六都第一 表揚特約夥伴共推節能產品

台北市節電量為六都第一，同時也是唯一節電量正成長的城市，今(4)日舉辦「2022推廣節能產品績優特約夥伴大賞」活動，公開表揚35家線上線下通路商、製造商等特約夥伴，長期配合市府政策，提供多項節能優惠產品，進而帶動市民汰換選購，今年目標銷售量可達40萬件，減碳量約5萬噸，等同於131座大安森林公園一年吸碳量。

台北市副市長黃珊珊表示，台北市近六年節電量為六都之首，總用電量973.2億度，用電減少5.45億度，節電率3.3%，總減碳量28萬7,771噸，約738座大安森林公園吸碳量，其中用電最大宗之服務業透過推行工商業節約能源四大節電措施，如工商業節能輔導、獎勵補助、法令查核宣導及推廣節能產品，讓用電量減少9.89億度，節電率更高達9.97%，總減碳量達50萬6,490噸，相當於1,299座大安森林公園的吸碳量，另推廣節能產品方面，六年共計銷售逾360萬件節能產品，使台北市成為一個經濟成長用電零成長的城市。

產業發展局表示，根據特約夥伴提供之節能銷售資料顯示，今年3-4月除濕機及烘(乾)衣機之銷售量較去年同期成長高達三倍，推測是疫情期間民眾居家時間增長，又逢雨季，故大幅提升除濕機及烘(乾)衣機之需求。而LED燈泡(具)則是特約夥伴普遍銷售數量最多之產品，以一般家戶使用狀況來說，LED燈具最大賣點為節電又耐用，汰換後可增長節電效益。

產業發展局指出，除了鼓勵企業端推動綠色消費，帶動消費端一同響應外，藉此形成減碳良性循環，亦持續推行工商業節能措施，也積極推動追日計畫-建設太陽能光電、智慧電網計畫等節能相關政策，執行最全面的節能政策，期透過公私部門協力，逐步落實2030年減碳25%的目標，並努力在2050年前達成淨零排放目標。完整節能優惠產品資訊請見2022台北節能季官網https://energytaipei2022.wixsite.com/energy-taipei。