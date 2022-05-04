王品集團再攻母親節商機 推外帶中菜9折、鍋物88折

本周日(8日)就是一年一度母親節，雖然受到疫情影響，但是各品牌餐廳目前訂位仍有七成以上，考量到消費者擔心疫情想在家吃飯，王品（2727）集團旗下品牌推出各種外帶，針對母親節再推出 142道中菜外帶9折、36款鍋物外帶88折。

母親節的慶祝的絕對不能省，過節少不了團聚美食，王品集團從西餐、中餐到火鍋等22個品牌，外帶、內用都有好康優惠，三大中餐品牌-米其林一星莆田、全台十二大傳承臺菜餐廳丰禾台式小館、享鴨，總共142道美味料理、外帶9折優惠。另外五大鍋物品牌-嚮辣、和牛涮、聚 北海道鍋物、青花驕、尬鍋台式潮鍋、嚴選36款鍋物外帶88折。

王品表示，雖然受到疫情影響，但是各品牌餐廳目前訂位仍有七成以上，三大中餐品牌-丰禾台式小館、莆田、享鴨更超過八成，顯示大家還是希望在母親節與家人團聚用餐。不過王品也表示，今年有許多消費者改採外帶餐點的形式回家聚餐，請媽媽吃頓好料，所以142道中餐菜色外帶9折、36款鍋物外帶88折。不管內用、外帶，王品集團全體同仁謹遵防疫規範，希望能帶給顧客最安心的用餐體驗。