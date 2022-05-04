王品集團再攻母親節商機 推外帶中菜9折、鍋物88折
本周日(8日)就是一年一度母親節，雖然受到疫情影響，但是各品牌餐廳目前訂位仍有七成以上，考量到消費者擔心疫情想在家吃飯，王品（2727）集團旗下品牌推出各種外帶，針對母親節再推出 142道中菜外帶9折、36款鍋物外帶88折。
母親節的慶祝的絕對不能省，過節少不了團聚美食，王品集團從西餐、中餐到火鍋等22個品牌，外帶、內用都有好康優惠，三大中餐品牌-米其林一星莆田、全台十二大傳承臺菜餐廳丰禾台式小館、享鴨，總共142道美味料理、外帶9折優惠。另外五大鍋物品牌-嚮辣、和牛涮、聚 北海道鍋物、青花驕、尬鍋台式潮鍋、嚴選36款鍋物外帶88折。
王品表示，雖然受到疫情影響，但是各品牌餐廳目前訂位仍有七成以上，三大中餐品牌-丰禾台式小館、莆田、享鴨更超過八成，顯示大家還是希望在母親節與家人團聚用餐。不過王品也表示，今年有許多消費者改採外帶餐點的形式回家聚餐，請媽媽吃頓好料，所以142道中餐菜色外帶9折、36款鍋物外帶88折。不管內用、外帶，王品集團全體同仁謹遵防疫規範，希望能帶給顧客最安心的用餐體驗。
另外，考量到在家慶祝母親節，甜蜜蜜的糕點最適合表達對母親的愛意，王品集團為讓子女「只款待心中最重要的人」，王品集團首家創投公司、以純植物食材打造絕美甜點的「綠帶」純植烘焙，母親節推出熱賣的栗子蒙布朗蛋糕，栗子蒙布朗蛋糕將烘烤過的腰果拌入大量的栗子製成栗子奶油，搭配綠帶最招牌南瓜海綿糕體，製作出多層次的口感，最後再以法式糖漬栗子、金箔進行妝點，映襯媽媽的典雅氣質，讓媽媽們在專屬的節日裡，也能呷甜甜感受子女滿滿的愛。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言