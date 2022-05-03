無畏逆風 環球晶徐秀蘭仍看好矽晶圓榮景持續到2025年

矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭今（3）主持線上法說會表示，儘管半導體產業遭遇斷鏈、俄烏戰爭推升能源成本上升、通膨、地緣風險、疫情等五大逆風襲擊，但矽晶圓產業受惠

應用端需求依舊強勁成長，她認為矽晶圓產業榮景可維持到2025年。她並強調，即使大陸疫情引發需求端下滑諸多疑慮，但環球晶截至目前為止，沒有客戶砍單及遞延訂單，環球晶今年所有工廠都將維持滿載。

雖然環球晶首季受到持有世創（Siltronic）13.67%股權，因首季股價下跌及歐元匯率波動

，按公允價值衡量列為評價損失，金額高達60億元，影響每股獲利高達10.67元，導致單季每股純益降至4.01元，為18季來新低，但徐秀蘭強調，若排除這項因素，環球晶不僅首季營收寫下連續九季來新高，單季每股純益也寫下14.68元獲利新高 。

徐秀蘭強調，目前客戶需求仍然強勁，客戶簽訂長約（LTA）意願仍高，截至3月底，客戶支付預付款已達331.1億元，季增約15%。

至於客戶需求仍以8吋和12吋最為強勁，依序是12吋的磊晶片、SOI、拋光片；化合物半導體如碳化矽（SiC）、氮化鎵（GaN)等；8吋CZ、FZ矽晶圓等。

至於近期產業遭遇斷鏈、俄烏戰爭推升能源成本上升、通膨、地緣風險、疫情等逆風，確實增加不確定因素，不過她強調，自來5G、電動車（EV）、AI人工智慧、伺服器及雲端 （Server/Cloud）等持續推動半導體成長延續，看好矽晶圓產業自2022年到2025年仍可維持榮景。

至於法人關注環球晶昆山廠是否受大陸封控影響，徐秀蘭表示，環球晶在江蘇昆山有生產據點，但占公司營收占比低於5%，且已部分復工，影響有限，公司目前台灣、日本、韓國、中國、新加坡、美國等有生產據點，可靈活調度，降低地緣政治風險。

至於環球晶稍早宣布將斥資1,000億元啟動新廠興建計畫，原本公司打算在3月敲定廠址，但徐秀蘭表示， 新廠址考量三要件，包括運輸成本考量、客戶位置為優先、製造成本是否划算以及各國對半導體的政策支持程度，目前正密集討論中，預估二個月內敲定。