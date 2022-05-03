全台最貴社宅在新北？營建署回應了

新北市議員李倩萍今在議會質詢「全台最貴社宅在新北」，她發現三重有間包租代管社宅10.6坪就要2萬8000元，單坪價格比台北明倫社宅還高出數倍。內政部營建署回應表示，經查證屬刊登招租物件的租賃業者疏失誤植，已責請國家住都中心督導業者確實檢討改善。

營建署表示，社宅包租代管計畫為協助一定所得以下及經濟社會弱勢民眾安居，在兼顧市場行情及審酌承租人負擔能力的前提，針對不同直轄市區域已訂定受理的租金單價區間，並訂定租金總價上限，以確保提供承租人可負擔的居住環境。

營建署指出，有關報載的新北市三重區招租案件，經查屬國家住宅及都市更新中心辦理本計畫公會版委辦的租賃業者，在刊登該案件時坪數誤植，導致外界有每坪單價過高的質疑。經營建署督導已下架，後續也將持續督導國家住都中心加強控管租賃業者刊登招租物件情形，並開發更多租金合理有品質的物件，提供有租屋需求家庭更多選擇。