裕隆集團幸福輪轉手專案 獲遠見CSR暨ESG獎肯定

裕隆集團（2201）重視企業ESG永續發展，2019年裕隆集團攜手裕隆汽車、裕融企業（9941）、中華汽（2204）車、納智捷、格上租車等集團汽車價值鏈資源，在交通匱乏的台東南迴偏鄉推動「幸福輪轉手：南迴公益交通專案」永續計畫，投入Luxgen V7「偏鄉智慧醫療交通計畫」、中華菱利「公益餐車地方創生計劃」、中華得利卡「偏鄉教育幸福守護計劃」三大專案。

計劃執行三年多來，累積公益服務超過68萬公里，相當環台超過職566圈；專案整合裕隆集團本業車輛價值鏈創新服務，運用裕隆集團旗下多元車款，導入Caas（Car as a Service，車輛即服務）公益循環經濟，提供彈性可調度的交通服務模型，同時，連結众社會企業、南迴協會以創新夥伴關係，為南迴偏鄉醫療、教育、經濟問題提出整合型交通方案，架構起偏鄉最大涵蓋率的交通服務網絡與彈性運輸服務模型。專案經專業評鑑單位計算SROI投資效益得到「每投入1元新台幣，可創造10.68元新台幣的社會價值」；今(5/3) 日更榮獲遠見雜誌CSR暨ESG企業社會責任獎「傑出方案─社會創新組」楷模獎肯定! 展現裕隆集團推動社會創新ESG，創造社會影響力的永續價值!

裕隆說，遠見CSR暨ESG獎項堪稱最難拿的CSR獎項，評審特別肯定裕隆集團以車輛本業為思考出發點，跳脫過往企業公益捐車模式，首倡捐贈「用車服務」，以整合交通創新服務模式，為偏鄉醫療、教育和經濟問題提出創新解方。

裕隆集團協助偏鄉在地的南迴協會以輕資產形式建立可彈性調度、可營運車隊營業模式；導入智慧科技輔助的派遣系統，以科技減輕人力負擔，加強派遣彈性，更透過培力在地原鄉義務駕駛，建構起在地人服務人、老老照顧的互助溫度服務，穩定出勤增加在地就業機會。

此一穩定的維運模式，不僅為偏鄉區域創造出最大交通服務涵蓋率，也建立起民間版醫療綠色通道，打造以病患為中心之偏鄉醫療智慧共享新模式，紮根出地方創生的永續發展能力。計劃展現社會創新交通服務模型，發展成具發展性、創新性、凝聚性、永續性的整合策略解決方案，充分展現高度社會影響力價值，帶動夥伴關係，獲得遠見ESG獎評審青睞與肯定，從眾多方案中脫穎而出。