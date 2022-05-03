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澳洲綿羊油大王、夠麻吉董事長 砸2.53億元買2店面

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北市商辦供不應求，不少企業以買代租，掀買貨潮，據實價登錄及謄本資料，電商平台GOMAJI（夠麻吉）負責人吳進昌以2.53億元買下新北市新店區北新路三段社區「極景藍區」1、2樓店面，其中夠麻吉公告變更營業地址在2樓店面，專家推估，自用機率大。

新北市新店區北新路三段社區「極景藍區」，1樓店面有多家金融、證券業進駐，有「新店華爾街」之稱，據實價登錄，去年12月起接連2個月，1、2樓店面分別以1.44億元、1.09億元成交，坪數為122.69坪、230.76坪，經查買方為澳台國際投資、夠麻吉，負責人均為澳洲綿羊油大王吳進昌。

吳進昌2020年以澳台國際名義，斥資7.31億元取得夠麻吉55％股權，成為董事長，同年砸6.4億元買進內科整棟廠辦，事隔一年，再以2.53億元，買下新店「極景藍區」2層樓店面。

值得注意的是，吳進昌名下另一公司「澳良國際有限公司」，在雙北市經營多家「獵人谷之夢」分店，專售澳洲酒類、安心農產品等，公司就登記在新店區寶強路的「合環御寶」，距離這次首購的店面僅有400米，專家分析，顯見其積極布局在台事業，更以新店為據點，擴大生意版圖。

北市商辦市場供不應求，老商辦的都更、危老改建，也跟不上新商辦的供給，因此不少企業直接以買代租，包括台北大直、台中七期都見此舉。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，新北市不動產熱區新店區也出現這樣的狀況，商辦除了自用外，未來也有出租效益，像此次交易的地段屬於新店華爾街，該址先前也有金融產業、體育用品業種租賃，租況熱門，除了商辦，一樓還可作為店面使用，投報率應可來到3-4%。

至於企業主一次買多戶商辦，陳炳辰認為，如七期一線商辦也有購置數個樓層的情況，除了有空間上的需求，自然亦是對於該商辦大樓投資前景看好，至於在相同區域擁有多間企業辦公室，有利於企業主們工作往返的效率，甚至有些企業主們居住地點也在同一區塊，像是市場上傳出的台塑王家購置豪宅，就與台塑總部有其鄰近性，都可看出情有獨鍾也其來有自，也是對於特定地帶的不動產發展有一定的看好度。

夠麻吉

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