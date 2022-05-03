中油守護慢飛天使 獲遠見企業社會責任獎首獎肯定

第18屆《遠見》CSR暨ESG企業社會責任獎今（3）日下午舉行頒獎，中油以「慢工出細活，台灣中油守護慢飛天使展翅」專案，獲頒「傑出方案類—教育推廣組」首獎，肯定為慢飛族群的關懷與付出；由中油董事長李順欽出席受獎。

《遠見》CSR暨ESG企業社會責任獎是極具公信力的CSR評鑑，經過層層書面審查及決選簡報，中油從七大組、123家企業的228件傑出方案中脫穎而出。

中油表示，20多年前即開始進用身心障礙的慢飛天使擔任加油服務的工作，並逐步推廣至愛心洗車與CUP&GO來速咖啡等服務，始終堅持為慢飛天使打造一個慢學、細做的友善職場，並給予三大保證，包含薪資與福利皆相同、在站內工作不受霸凌與歧視的友善職場及提供良好的工作環境與職涯發展。

多年來，中油陪伴許多慢飛天使展翅成長，從14、5歲的特教實習生到排班工讀生，畢業後以契約進用方式持續就業，穩定工作直到退休，並經由多年累積下來的經驗，獨創「輔導員訓練機制」，由站長及資深天使手把手教導，帶領他們學習專業技能流程與步驟，並培育其提供不亞於一般員工的高品質服務。藉此專案使慢飛天使擁有一技之長，建立自我照顧與謀生的能力。

慢飛天使專案廣獲各界肯定，中油也接連年獲教育部頒發身心障礙學生校外實習及就業愛心楷模廠商。在少子化及產業缺工的困境下將慢飛天使納入公司團隊並加以培訓，為加油站的第一線增添一支生力軍。

中油攜手各利害關係人，善用慢飛天使執著及堅持的天性轉化為職人的精神，激發成為自給自足與自信自尊的基層職場達人，同時讓大家感受到他們良善與真誠的一面，歡迎民眾光臨進用慢飛天使的「愛心加油站」，讓生活中隨處可見的加油站成為連接你我對慢飛族群愛與關懷的橋樑。