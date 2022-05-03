王品選停止過戶日後宣布紀念品 背後盤算兩大因素

王品（2727）祭出史上最高額、價值3,000元的「王品股東大禮包」，但今年卻特地在停止過戶日之後才公告紀念品的內容，分析主要有兩大因素，一是零股股東過多，增加股務作業複雜度，二是股東變鐵粉雖是當初的行銷策略之一，但人數過多將排擠掉一般客群，畢竟正常情況下，熱門餐廳假日訂位往往一位難求，過多持券上門的消費者反而讓一般消費者無法進場消費，從業績的角度反而「少賺」。

王品今年祭出價值3,000元的「王品股東大禮包」，目前已停止過戶，王品統計，包含零股股東，約有8.3萬股東可獲取，並估算送出股東禮包總價值約2.49億元。

王品股東會今年預計於6月28日舉行，4月30日停止過戶，最後交易日為4月27日。截至上月底，股東人數為8.3萬餘人，其中，持股不到1,000股的零股股東約6.8萬人。王品過去兩年積極以股東會紀念品作為行銷方法，鼓吹股東變鐵粉，今年祭出的紀念品價值更勝往年，但刻意選在停止過戶日之後宣布，顯示公司希望能控制股東人數。

分析王品希望控制股東人數的原因，主要是過去兩年的股東會紀念品行銷策略造成股東人數已膨脹到8萬餘人，增加股務作業複雜度，其次，王品的本意是希望讓股東變鐵粉，但近年吸引不少零股股東進場，多是瞄準紀念品而來，若人數持續膨脹，這些精打細算的客群恐排擠到一般正常消費客群，因此今年紀念品發放雖未排除零股股東，但希望能控制在最適人數規模，以防零股股東持續膨脹下去。

即便王品刻意選在停止過戶日之後才對外宣布今年紀念品內容，但對比王品在去年底的股東人數是7.7萬人，其中，持股不到1,000股的零股股東由近6.2萬人，截至上月底已增加到近6.8萬人，顯示王品今年以來零股股東又增加了6000人，足見這兩年王品股東會紀念品的魅力確實無法擋，已成票房保證，股東變鐵粉的封閉式行銷策略十分成功。