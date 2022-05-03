裕隆集團幸福輪轉手南迴公益交通專案 受肯定獲獎

裕隆集團（2201）重視企業ESG永續發展，執行長嚴陳莉蓮關懷在地社會共融，2019年裕隆集團攜手裕隆汽車、裕融企業（9941）、中華汽車（2204）、納智捷、格上租車等集團汽車價值鏈資源，在交通匱乏的台東南迴偏鄉推動「幸福輪轉手：南迴公益交通專案」永續計畫，投入Luxgen V7「偏鄉智慧醫療交通計畫」、中華菱利「公益餐車地方創生計劃」、中華得利卡「偏鄉教育幸福守護計劃」三大專案。

計劃執行三年多來，累積公益服務超過68萬公里，相當環台超過職566圈；專案整合裕隆集團本業車輛價值鏈創新服務，運用裕隆集團旗下多元車款，導入Caas（Car as a Service，車輛即服務）公益循環經濟，提供彈性可調度的交通服務模型，同時，連結众社會企業、南迴協會以創新夥伴關係，為南迴偏鄉醫療、教育、經濟問題提出整合型交通方案，架構起偏鄉最大涵蓋率的交通服務網絡與彈性運輸服務模型。

為讓公益計劃更有影響力，裕隆集團委託專業顧問單位為計畫導入社會投資報酬評估(Social Return on Investment，簡稱 SROI)。專案經專業評鑑單位計算SROI投資效益得到「每投入1元新台幣，可創造10.68元新台幣的社會價值」；今(3) 日更榮獲遠見雜誌CSR暨ESG企業社會責任獎「傑出方案─社會創新組」楷模獎肯定， 展現裕隆集團推動社會創新ESG，創造社會影響力的永續價值。

裕隆集團幸福輪轉手南迴公益專案，結合汽車本業推動「南迴偏鄉智慧醫療車服務」、「南迴偏鄉教育幸福守護計劃」以及「南迴公益餐車地方創生計劃」三項子專案，接軌國際導入社會投資報酬率(SROI)評估計畫，評估範疇為2019年4月至2021年3月，SROI成果為10.68，意即「每投入1元的成本，可以創造出10.68元的社會價值」。

其中，「南迴偏鄉智慧醫療車服務」計算兩年執行的SROI成效約為15.79，展現「每投入1元的成本，可以創造出15.79元的社會價值」。SROI社會影響力評估「幸福輪轉手：南迴公益交通專案」創新之整合性解決方案補足南迴交通與長照缺口，帶來顯著的正向效益。

遠見CSR暨ESG獎項堪稱最難拿的CSR獎項，評審特別肯定裕隆集團以車輛本業為思考出發點，跳脫過往企業公益捐車模式，首倡捐贈「用車服務」，以整合交通創新服務模式，為偏鄉醫療、教育和經濟問題提出創新解方。裕隆集團協助偏鄉在地的南迴協會以輕資產形式建立可彈性調度、可營運車隊營業模式；導入智慧科技輔助的派遣系統，以科技減輕人力負擔，加強派遣彈性，更透過培力在地原鄉義務駕駛，建構起在地人服務人、老老照顧的互助溫度服務，穩定出勤增加在地就業機會。

此外，台東南迴偏鄉長達118公里距離沒有一家醫院，居民就醫只能包一趟1500元白牌車或是坐救護車，交通距離成為偏鄉日常難題。裕隆汽車與裕融企業自2019年至今持續支持南迴智慧醫療車創新交通服務，透過格上租車提供車輛服務，負責租賃、保修及維運管理，計劃串聯外部資源：众社會企業、台積電（2330）公益慈善基金會、交通部運輸研究所、漢名科技、中國石油（1314）等，組織共好夥伴關係，建構起南迴偏鄉高齡醫療交通服務維運模型。

專案以捐服務代替捐車的創新訂閱式公益服務，投入5台Luxgen V7在南迴達仁鄉與大武鄉駐點，委託社團法人南迴協會在地營運管理，透過在地組織義務駕駛，提供民眾彈性、及時預約運輸服務，為南迴偏鄉地區弱勢民眾與醫療需求長者、行動不便者點到點接送服務，以降低空趟成本、高彈性接送，執行三年多來，在南迴達仁及大武鄉已服務在地18,615人次，行駛里程已達68萬公里，在日常運行中創造出高效交通服務涵蓋率，讓433個長期被迫繭居家中的老弱貧病終於能被看見和服務。

觀察南迴地區因交通問題衍生偏鄉教育、用車安全，以及產業經濟弱勢議題，中華汽車投入企業長期CSR資源推動「南迴公益餐車地方創生計劃」，結合中華汽車本業在商用車、餐車經營的專業與產業資源，運用菱利車款，改裝兩台富有排灣族文化風格餐車，透過服務設計，深度探索南迴地區與排灣族部落特色文化轉換成飲食設計，將餐車從吃食推展到文化體驗行銷。