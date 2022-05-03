快訊

滿月男嬰疑遭連毆數拳、皮帶鞭打 法院裁定收押台南吸毒父

緊盯北市衝鋒槍掃射案 傳警高層下令比照「館長案」偵辦

台南中崙工業區傍晚突停電 台電PO松鼠焦屍照證明

裕隆集團幸福輪轉手南迴公益交通專案 受肯定獲獎

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
裕隆汽車、裕融企業投入南迴偏鄉智慧醫療車服務，為偏鄉醫療串起最後一哩路。裕隆集團提供
裕隆汽車、裕融企業投入南迴偏鄉智慧醫療車服務，為偏鄉醫療串起最後一哩路。裕隆集團提供

裕隆集團（2201）重視企業ESG永續發展，執行長嚴陳莉蓮關懷在地社會共融，2019年裕隆集團攜手裕隆汽車、裕融企業（9941）、中華汽車（2204）、納智捷、格上租車等集團汽車價值鏈資源，在交通匱乏的台東南迴偏鄉推動「幸福輪轉手：南迴公益交通專案」永續計畫，投入Luxgen V7「偏鄉智慧醫療交通計畫」、中華菱利「公益餐車地方創生計劃」、中華得利卡「偏鄉教育幸福守護計劃」三大專案。

計劃執行三年多來，累積公益服務超過68萬公里，相當環台超過職566圈；專案整合裕隆集團本業車輛價值鏈創新服務，運用裕隆集團旗下多元車款，導入Caas（Car as a Service，車輛即服務）公益循環經濟，提供彈性可調度的交通服務模型，同時，連結众社會企業、南迴協會以創新夥伴關係，為南迴偏鄉醫療、教育、經濟問題提出整合型交通方案，架構起偏鄉最大涵蓋率的交通服務網絡與彈性運輸服務模型。

為讓公益計劃更有影響力，裕隆集團委託專業顧問單位為計畫導入社會投資報酬評估(Social Return on Investment，簡稱 SROI)。專案經專業評鑑單位計算SROI投資效益得到「每投入1元新台幣，可創造10.68元新台幣的社會價值」；今(3) 日更榮獲遠見雜誌CSR暨ESG企業社會責任獎「傑出方案─社會創新組」楷模獎肯定， 展現裕隆集團推動社會創新ESG，創造社會影響力的永續價值。

裕隆集團幸福輪轉手南迴公益專案，結合汽車本業推動「南迴偏鄉智慧醫療車服務」、「南迴偏鄉教育幸福守護計劃」以及「南迴公益餐車地方創生計劃」三項子專案，接軌國際導入社會投資報酬率(SROI)評估計畫，評估範疇為2019年4月至2021年3月，SROI成果為10.68，意即「每投入1元的成本，可以創造出10.68元的社會價值」。

其中，「南迴偏鄉智慧醫療車服務」計算兩年執行的SROI成效約為15.79，展現「每投入1元的成本，可以創造出15.79元的社會價值」。SROI社會影響力評估「幸福輪轉手：南迴公益交通專案」創新之整合性解決方案補足南迴交通與長照缺口，帶來顯著的正向效益。

遠見CSR暨ESG獎項堪稱最難拿的CSR獎項，評審特別肯定裕隆集團以車輛本業為思考出發點，跳脫過往企業公益捐車模式，首倡捐贈「用車服務」，以整合交通創新服務模式，為偏鄉醫療、教育和經濟問題提出創新解方。裕隆集團協助偏鄉在地的南迴協會以輕資產形式建立可彈性調度、可營運車隊營業模式；導入智慧科技輔助的派遣系統，以科技減輕人力負擔，加強派遣彈性，更透過培力在地原鄉義務駕駛，建構起在地人服務人、老老照顧的互助溫度服務，穩定出勤增加在地就業機會。

此外，台東南迴偏鄉長達118公里距離沒有一家醫院，居民就醫只能包一趟1500元白牌車或是坐救護車，交通距離成為偏鄉日常難題。裕隆汽車與裕融企業自2019年至今持續支持南迴智慧醫療車創新交通服務，透過格上租車提供車輛服務，負責租賃、保修及維運管理，計劃串聯外部資源：众社會企業、台積電（2330）公益慈善基金會、交通部運輸研究所、漢名科技、中國石油（1314）等，組織共好夥伴關係，建構起南迴偏鄉高齡醫療交通服務維運模型。

專案以捐服務代替捐車的創新訂閱式公益服務，投入5台Luxgen V7在南迴達仁鄉與大武鄉駐點，委託社團法人南迴協會在地營運管理，透過在地組織義務駕駛，提供民眾彈性、及時預約運輸服務，為南迴偏鄉地區弱勢民眾與醫療需求長者、行動不便者點到點接送服務，以降低空趟成本、高彈性接送，執行三年多來，在南迴達仁及大武鄉已服務在地18,615人次，行駛里程已達68萬公里，在日常運行中創造出高效交通服務涵蓋率，讓433個長期被迫繭居家中的老弱貧病終於能被看見和服務。

觀察南迴地區因交通問題衍生偏鄉教育、用車安全，以及產業經濟弱勢議題，中華汽車投入企業長期CSR資源推動「南迴公益餐車地方創生計劃」，結合中華汽車本業在商用車、餐車經營的專業與產業資源，運用菱利車款，改裝兩台富有排灣族文化風格餐車，透過服務設計，深度探索南迴地區與排灣族部落特色文化轉換成飲食設計，將餐車從吃食推展到文化體驗行銷。

同時，透過培力計畫，結合社區營造資源，提供部落青年及族人返鄉創業的支持力量，帶動場域發展與經濟效益，為在地創造永續發展的契機。公益餐車突破偏鄉距離限制，創造人貨流通與經濟發展機會，協助南迴協會旗下農場農產品加工販售，每年參加逾200場活動，創造額外逾60萬元收益。

中華汽車投入南迴公益餐車地方創生計劃，結合中華汽車本業資源改裝公益餐車帶動經濟效益創造部落青年及族人返鄉機會。裕隆集團提供
中華汽車投入南迴公益餐車地方創生計劃，結合中華汽車本業資源改裝公益餐車帶動經濟效益創造部落青年及族人返鄉機會。裕隆集團提供
裕隆集團格上租車陳俊總經理代表接受遠見天下文化發行人王力行頒發遠見CSR暨ESG社會責任獎社會創新最佳方案楷模獎殊榮。裕隆集團提供
裕隆集團格上租車陳俊總經理代表接受遠見天下文化發行人王力行頒發遠見CSR暨ESG社會責任獎社會創新最佳方案楷模獎殊榮。裕隆集團提供

偏鄉教育 裕隆集團

延伸閱讀

減碳大考 中小企沒錢沒人

評鑑績效 分四等級

原住民族建構知識體系 專案管理中心揭牌啟用

雲林絲瓜盛產！警組民生巡防專案 捍衛農民心血結晶

相關新聞

王品選停止過戶日後宣布紀念品 背後盤算兩大因素

王品（2727）祭出史上最高額、價值3,000元的「王品股東大禮包」，但今年卻特地在停止過戶日之後才公告紀念品的內容，分...

無畏逆風 環球晶徐秀蘭仍看好矽晶圓榮景持續到2025年

矽晶圓大廠環球晶董事長徐秀蘭今（3）主持線上法說會表示，儘管半導體產業遭遇斷鏈、俄烏戰爭推升能源成本上升、通膨、地緣風險...

全台最貴社宅在新北？營建署回應了

新北市議員李倩萍今在議會質詢「全台最貴社宅在新北」，她發現三重有間包租代管社宅10.6坪就要2萬8000元，單坪價格比台...

岡山生活圈夯衛星地段亦受惠 建商搶進白米社區推案

南台灣半導體「S」科技廊帶漸成形，加上高雄捷運岡山路竹延伸線拍板，高雄岡山區生活圈漸夯，不只捷運岡山站一帶投資開發熱絡，...

中油守護慢飛天使 獲遠見企業社會責任獎首獎肯定

第18屆《遠見》CSR暨ESG企業社會責任獎今（3）日下午舉行頒獎，中油以「慢工出細活，台灣中油守護慢飛天使展翅」專案，...

股東會紀念品加碼 王品今年推價值3000元大禮包

王品公告股東會紀念品內容，不負股東期待，祭出史上最高額、價值3000元的「王品股東大禮包」，是王品史上最大手筆，滿足股民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。