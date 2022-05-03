台泥連三年獲遠見傳產首獎 唯一大型傳產列年度榮譽榜

台灣指標永續獎項-遠見CSR暨ESG企業社會責任獎今（3）日揭曉，台泥（1101）今年再度拿下傳統產業綜合績效首獎榮譽，自2020年起連續三年獲首獎肯定，成為大型傳產製造業首家進入遠見年度榮譽榜的企業。

台泥同時也以蘇澳太白山礦山生態系復育工程，獲今年環境友善組首獎，亦是遠見CSR暨ESG企業社會責任獎首次頒發獎項予礦山議題。

台泥董事長張安平親自出席受獎，與所有同仁共享榮耀。張安平表示，社會不要認為我們現在的世界是無懈可擊的，因為自然環境比我們想像的更脆弱。我們要從現在的錯誤中吸取教訓。要積極採取措施來解決問題，而不是等在事情發生後，被動地接受再改變。

張安平指出，台泥一直努力為全人類創造更美好的明天。 在人類與自然、人與人之間複雜而交織的關係中，希望跟大家合作，共同建設一個更加平衡與和平的世界，我們的未來都屬於這個世界。

台泥今年也結合雲朗觀光集團、台灣捷安特、飛宏科技、台灣奧迪等企業共同推動「EARTH HELPER」永續倡議，張安平指出：「EARTH HELPER，是每一個人共享一個地球，基本的生活態度，」，節能、慢活、當需不浪費的新生活態度，同時呼應聯合國政府間氣候變化專門委員會IPCC「SUFFICIENCY」理念，希望跨界結合各產業永續夥伴的力量，一起為地球共好、做更好的事。

台泥今年榮獲遠見雙首獎，包括傳產綜合績效外，以礦山復育主題：「太白山原住民回來了-蘇澳生態系復育計畫」，獲評審青睞獲得首獎，實為主辦單位第一次將獎項頒給社會關注的礦山議題，更給台泥復育團隊極大鼓勵，評審認為，台泥太白山復育計畫，是人類持續發展與自然環境間取得平衡的最佳實踐。

台泥從2017年啟動太白山礦區生態系復育工程，克服喀斯特地形與氣候挑戰，團隊從土壤分析、解決強風與創造水源到設立種子庫，以專業與核心資源，架設太陽能與儲能設備，打造微滴灌系統，為台灣首座綠能生態系復育場地。台泥與宜蘭大學團隊已成功復育近百種原生種植物比例達90.4%，土壤有機質提升六倍，讓植物從花房回到原野，許多動物也現蹤，成為學術界及當地社區學生最佳的環教場域與生態教室。

台泥關注生物多樣性議題，持續深化陸域礦區生態系復育，同時展開提升海域調適韌性方舟計畫， 2021年與環保組織於和平工業港開啟珊瑚生態營造計畫，將海堤外因海浪沖斷的珊瑚，重新移植到港內的人工魚礁，目前共成功復育288株珊瑚。

台泥表示，2021年水泥碳排放強度，相較2016基準年，降低7%，2020年卜特蘭Ⅰ型水泥獲環保署發出首張水泥碳標籤，2021年減碳績效提前達標，再獲減碳標籤，亦是台灣第一個擁有綠腳印、下降符號標章的低碳水泥，並開發生命週期延長且高品質的低碳綠色建材。

在跨產業循環經濟上，台泥協助半導體、鋼廠、紙廠等十大產業，解決難以處理的廢棄物，2021年處理量達114萬噸，佔全台事業廢棄物處理量5.5%，開發生質能與生質燃料，資源再生利用為替代原燃料達減廢、減碳、減煤效益；優化製程及餘熱發電，提升能源使用效率，預計2022年中將完成設定EP100目標。對於水資源，相較科技業，水泥非耗水產業，集團亦將其列為關鍵資源，導入ISO46001水資源管理系統，成為全世界首家認證的水泥企業。

在能源轉型面向，台泥致力開發再生能源，除自發自用，尋找更乾淨的源頭，如地熱與海洋能，積極建置綠電期滿足台灣各產業使用需求，一起邁向RE100；強化與拓展關鍵儲能，2021年併購海外ENGIE EPS更名為NHΩA.TCC，成為全球第四大儲能公司，並啟用全台首座5MWAFC智慧儲能系統，於2021年513、517、2022年303大跳電事件中，皆在毫秒內協助台電穩定電力；同時結合子公司能元科技深耕大動力電池，於高雄建構全台最大「鋰電池工廠」，成為台灣唯一具有「綠能、電池、儲能、電動車快充」的能源集團。