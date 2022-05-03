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股東會紀念品加碼 王品今年推價值3000元大禮包

聯合報 / 記者林海／台北即時報導
王品公告股東會紀念品內容，祭出史上最高額、價值3000元的「王品股東大禮包」。業者提供
王品公告股東會紀念品內容，祭出史上最高額、價值3000元的「王品股東大禮包」。業者提供

王品公告股東會紀念品內容，不負股東期待，祭出史上最高額、價值3000元的「王品股東大禮包」，是王品史上最大手筆，滿足股民每年最期待的小確幸，以王品目前8.3萬股東計算，總價值約2.49億元。

股民每年最期待的小確幸，就是各家發放的股東會紀念品，王品近年寵股東不手軟，被媒體評選為「十大最夯紀念品」，王品表示，今年「王品股東大禮包」包含適用全集團門店的200元紙本現金抵用券、每月200元電子抵用券與400元王品瘋美食購物網電子抵用券。

王品2020年送出2200元美食抵用券、2021年加碼送2516元的王品股東大禮包，今年同樣是大禮包，但價值一舉突破3000元。

王品表示，去年是餐飲業最艱辛的一年，除了有賴全體同仁共體時艱，也感謝鐵粉股東以實際行動消費支持，王品才能撐過疫情挑戰，希望邀請股東到門店，讓王品以美食款待「王品心中最重要的人」。

今年「王品股東大禮包」共有三款抵用券，200元紙本現金抵用券無低消、平假日使用限制，王品集團全台283家門店都適用；每月1張、共計12張的「王品瘋美食APP」200元電子抵用券，消費滿千可折抵一張，限平日使用；以及「王品瘋美食購物網」100元電子抵用券4張，消費滿千可折抵一張，三款抵用券總價值3000元。

王品表示，持股1000股以上的股東，5月27日至6月21日可憑開會通知書至全台徵求地點領取紀念品，也可憑電子投票畫面至台北永豐金證券股務代理部兌領，或親自出席股東會領取。持股未滿1000股的零股股東，則需先參與電子投票後至股代處，或親自出席股東會領取。

股東會紀念品 王品集團

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