欣陸投控Q1稅後純益12.39億、EPS 1.5元 創單季新高

欣陸投控（3703）今（3）日公告2022年第1季財報，營業淨利14.05億，年增118.8%，稅後純益12.39億元，年增157.5%，每股稅後純益1.5元，創單季歷史新高。

欣陸投控第1季營收為100.23億元，較去年同期增57.8%，旗下三大事業體合併營收均較去年同期成長。

不動產開發事業方面，大陸建設受惠於「琢豐」交屋，成長最為突出；營建工程事業方面，大陸工程成長主要來自民間建築工程專案和GC01標桃園捷運綠線等公共工程專案貢獻。

環境工程及水資源處理事業方面，欣達環工則因安平再生水廠以及銅鑼科學園區污水處理廠之相關水務工程貢獻而成長。

展望後市，欣陸投控皆維持健康的業務存量，截至今年第1季，營建工程事業的工程存量為695億元，相當於該事業體2021年合併營收的4.1倍；不動產開發事業的營收存量為162億元，相當於該事業體2021年合併營收的2.0倍；環境工程及水資源處理事業的在手合約餘額為385億元，相當於該事業體2021年合併營收的10.9倍。