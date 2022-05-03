日勝生參與日鼎投控現增案 強化循環經濟競爭優勢
日勝生（2547）董事會決議通過參與100%持股子公司日鼎循環經濟投資控股現金增資計畫案，金額約6.95億元。待完成增資後，日鼎投控實收股數為75,650仟股，持續強化日勝生集團對台灣循環經濟產業的支持力道與競爭優勢。
日鼎投控為執行桃園再生水BTO案，計畫發行新股7,350仟股，每股面額10元，以2022年3月31日自結每股淨值94.6元為價格溢價發行，募集總金額新台幣6.9531億元。
日勝生為落實ESG理念，支持潔淨再生水成為台灣水資源多元環保來源，計畫全數認購日鼎投控現金增資。待此次增資完成後，日鼎投控實收股數將達75,650仟股，以每股面額10元計算，實收資本額為新台幣7.565億元。
桃園再生水BTO案，規畫將以觀音工業區、中油桃園煉油廠等桃園企業廠區為優先供應對象，預估第一期完成後，每日可提供4萬公噸以上再生水，協助穩定桃園產業水源，增加企業產值效益。此BTO計畫包括興建期3年及營運期15年，合計共18年。
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