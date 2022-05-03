撼訊轉投資百歐生醫 居家型唾液快篩試劑送件食藥署

由撼訊（6150）今年才甫正式轉投資，持有一成股權的生醫新創公司百歐生醫，上週五（29日）搶先完成居家型唾液快篩檢測試劑送件至食藥署。市場期待，該公司可望搶入快篩商機。

為了因應新型變種超強的傳播力，同時減輕醫護人員以及各機關團體民眾每天必須戳鼻子檢驗的心理障礙，百歐生醫率先於2022年4月29日完成百歐COVID19 Ag 居家型快篩檢測試劑 (AllBio COVID-19 At-Home Ag Rapid Test Kit)文件整理並遞交送件食藥署，期盼能以國產自主研發的唾液快篩技術為台灣防疫工作貢獻心力。

百歐生醫於前年疫情爆發之時，就已經率先將自主研發的抗體快篩與抗原鼻咽快篩取得食藥署防疫專案核准製造，同時也積極投入各類居家快篩的研發，在疫情期間連續兩年拿到國家新創獎的肯定，目前在三家醫院（臺北醫學大學附設醫院、衛生福利部雙和醫院、臺北市立萬芳醫院）所進行的人體臨床試驗，已持續累積收案測試長達一年的時間，能辨識COVID-19 從Alpha、Delta到Omicron這三型變異株之臨床樣本，同時也經過國立台灣大學 BSL-3研究與檢驗實驗室的變異病毒株檢驗雙檢驗，確實能辨認Omicron BA.1與BA.2兩種新型變異。