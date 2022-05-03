快訊

高登環球董座遭控「假授權真詐騙」 北檢分案調查

影／又爆虐嬰...10天大幼嬰被倒吊狠當物品甩 照顧員稱瘀青是「黃疸」

撼訊轉投資百歐生醫 居家型唾液快篩試劑送件食藥署

經濟日報 / 記者謝艾莉／即時報導
撼訊總經理陳劍威。報系資料照／記者蕭君暉攝影
撼訊總經理陳劍威。報系資料照／記者蕭君暉攝影

由撼訊（6150）今年才甫正式轉投資，持有一成股權的生醫新創公司百歐生醫，上週五（29日）搶先完成居家型唾液快篩檢測試劑送件至食藥署。市場期待，該公司可望搶入快篩商機。

為了因應新型變種超強的傳播力，同時減輕醫護人員以及各機關團體民眾每天必須戳鼻子檢驗的心理障礙，百歐生醫率先於2022年4月29日完成百歐COVID19 Ag 居家型快篩檢測試劑 (AllBio COVID-19 At-Home Ag Rapid Test Kit)文件整理並遞交送件食藥署，期盼能以國產自主研發的唾液快篩技術為台灣防疫工作貢獻心力。

百歐生醫於前年疫情爆發之時，就已經率先將自主研發的抗體快篩與抗原鼻咽快篩取得食藥署防疫專案核准製造，同時也積極投入各類居家快篩的研發，在疫情期間連續兩年拿到國家新創獎的肯定，目前在三家醫院（臺北醫學大學附設醫院、衛生福利部雙和醫院、臺北市立萬芳醫院）所進行的人體臨床試驗，已持續累積收案測試長達一年的時間，能辨識COVID-19 從Alpha、Delta到Omicron這三型變異株之臨床樣本，同時也經過國立台灣大學 BSL-3研究與檢驗實驗室的變異病毒株檢驗雙檢驗，確實能辨認Omicron BA.1與BA.2兩種新型變異。

食藥署 疫情

延伸閱讀

又隔離？隨扈快篩陽 柯文哲缺席視察目前快篩陰等PCR

德國快篩風波綠營籲別造成困擾 高嘉瑜：建議都是好的方向

北農快篩延1天上路 黃珊珊：北巿先出借、領回在家篩

快篩檢驗何時做？ 陳時中：症狀持續非做不可

相關新聞

從平價全聯麵包到嵜本高級生吐司都用它的產品 它如何從年營收衰退6％ 3年翻身創20億新高？ 2022-05-04 12:55 聯合新聞網 / 今周刊

身為亞洲烘焙器具龍頭，全台有超過8成的烘焙模具都由三能生產，二代張志豪，如何靠危機意識打破舊有製造商思惟，推動產品和行銷創新，讓公司營收在疫下創上市來歷史新高？

長榮、陽明董座 看好今年海運維持多頭榮景

台北市輪船同業工會今天舉行會第十八屆第一次會員大會，海運龍頭業者齊聚一堂，長榮海運（2603）董事長張衍義認為，今年海運...

姚仁祿、姚仁喜、姚仁恭首度合體 談建築看未來

姚仁祿、姚仁喜及姚仁恭三兄弟，分別是台灣室內設計、建築設計與燈光設計的標竿人物。姚氏三傑上周六在「二○二二遠東建築講座×...

管理錦囊／QCDTS專案危機處理

全球IC的供應，因為車用市場需求激增，排擠到其他市場的產能供需，只能被動的接受配給，如果好不容易買到的IC，卻發現有品質...

大同擬補選獨董 進一步確立王光祥陣營主導營運

百年老店大同公司經營權去年變天，在林郭文艷辭任董事、原大同林家支持選出的獨董王金來轉任精英副董事長後，大同已由三圓建設董...

蕃薯也怕落土爛 梅雨鋒面接近農民搶收

氣象預報梅雨來了，全台第二大地瓜產地彰化縣，農民忙著趕在雨季前採收；大城蕃薯生產合作社理事主席陳啟峰說，地瓜生長前期不怕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。