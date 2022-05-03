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全台最貴社宅在三重？ 10坪竟要2萬8000元

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
李倩萍認為，新北部分包租代管社宅價格過高，要求市府檢討機制。示意圖／新北市城鄉局提供
李倩萍認為，新北部分包租代管社宅價格過高，要求市府檢討機制。示意圖／新北市城鄉局提供

新北市議員李倩萍今在議會質詢「全台最貴社宅在新北」，她發現三重有間包租代管社宅10.6坪就要2萬8000元，單坪價格比台北明倫社宅還高出數倍，完全不是弱勢族群所能負擔，要求市府檢討亂象。新北市城鄉局回應，該案是中央與業者合作推出的包租代管，目前已經下架，會反應給中央，未來也會與他們合作，嚴加審查。

李倩萍今在議會質詢時提到，包租代管釋出空餘屋轉做社會住宅是內政部在社會住宅數量足夠前的過度措施，經費由內政部全額補助，但他在知名租屋網查詢，竟然發現不少包租代管物件租金明顯高於弱勢朋友的負擔。

李倩萍說，三重某處包租代管社宅，才10.6坪月租就高達2萬8000元，換算每坪月租2641.5元，比日前造成輿論撻伐的台北市明倫社宅的每坪920元還高出數倍(44坪，月租4萬0500元)，這樣的價格明顯不合常理，不僅弱勢朋友無法負擔，也完全喪失中央推動包租代管的美意。

李倩萍表示，根據「社會住宅包租代管出租住宅市場租金價格原則」，包租代管社宅要尋找附近3處坪數、地點類似物件來平均訂出租金標準，但是如何找、怎麼找都由租屋服務事業自行尋找與評估標準，訂定標準後也由租屋服務事業「自行審查」。

李倩萍指出，內政部「社會住宅包租代管出租住宅市場租金價格原則」有授權地方縣市政府視實際需要自行訂定包租代管租金評定機制，市府應深入了解，甚至重新修訂更嚴謹的租金評定標準。

民眾陳先生說，他之前上網發現包租代管的房屋幾乎都是在偏鄉，市區數量少，這樣的政策根本無法滿足民眾所須，希望市府增加市區包租代管案子。另外，有許多業者都不會擺放家具，民眾就算以8折租到房屋，還是得花一筆錢去買家具，其實沒有比較省。

新北市城鄉局長黃國峰表示，包租代管收費方式有一套機制，會有估價師認證，以三重套房來說，一坪最多應該只有1200元，這個價格太貴了，他們會與國家住都中心一起來稽查處理。

城鄉局回應，新北市在都市的包租代管案件並沒有比較少，只是像板橋、三重這種都會區的房子比較搶手，一上架就被租走，偏鄉的相對難租，所以民眾才會在網站上看到比較多的偏鄉包租代管案件。

城鄉局表示，市府都會審核包租代管的租金，若屋內家具少，租金也會比較低。另外，若業者有違規情形，他們會記點給予懲處，每1點罰500元，並且要求業者賠償民眾損失，若有嚴重違法事件，將會依法處理。

新北市城鄉局長黃國峰表示，會將問題反應給中央，請他們嚴加監督。記者張睿廷／攝影
新北市城鄉局長黃國峰表示，會將問題反應給中央，請他們嚴加監督。記者張睿廷／攝影

租金 社會住宅

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