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豐興鋼筋連二周跌價 後市不看淡

經濟日報 / 記者林政鋒／即時報導

鋼筋大廠豐興（2015）本周新價，廢鋼每公噸累計下跌600元，鋼筋降500元，型鋼平盤，市況進到整理，上市鋼廠不悲觀，中長期展望仍正面看待。

豐興經理莊文哲表示，近期國際鋼鐵原物料行情漲跌互見。美國大船廢鋼無報價，日本2H廢鋼下跌至每公噸540美元，美國貨櫃廢鋼下修以510美元交易，澳洲鐵礦砂由每公噸143美元漲至146.2美元。

豐興新盤決定，國内廢鋼採購價每公噸跌300元，與上周六先領跌300元合計，廢鋼一周跌600元，表價每公噸1.38萬元。另鋼筋基價每公噸跌500元、牌價2.42萬元，型鋼產品平盤、每公噸2.94萬元。

法人分析，目前海光（2038）、豐興、威致（2028）等主力鋼筋大廠產銷持續走在正軌，各家接單滿溢不虞匱乏，整體營運力道正面向上，倒是俄烏戰爭造成美元匯率變動影響全球總體經濟發展，是最需要關注的源頭，值得進一步觀察。

豐興 美國

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