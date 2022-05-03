趁房市熱快賣？台中待售住宅逾6萬筆冠全台

據樂屋網統計4月各大線上售屋平台住宅類待售物件，剔除重複物件，全台總計有28萬筆待售住宅，其中以台中市逾6萬筆最多，新北3.7萬筆居次、桃園3.6萬筆第三，台北市則有2.3萬件，光靠台中市的量體，就是雙北的總和。

樂屋網調研中心經理洪安怡表示，台中市擁有地理位置優勢，加上重劃區大，通常待售物件都是六都中最多，雖然看似賣壓沈重，但其實去化的量體也大，且買盤的加價能力也強，屋主甚至把房地合一稅灌到房價出售，台中房子仍賣得動。

不過，政府重拳打房，尤其禁止預售屋換約政策，已對中南部預售市場產生相當影響，雖未出現倒貨潮，已經出現明顯的賣壓，而這樣的賣壓也會間接影響到中古屋市場，讓中古屋的待售物件也會有變多的現象。

再進一步觀察，全台待售住宅屋齡30年以上的老屋占比達31%，而老屋數量最多的是台中市，達1.5萬件，其次為新北1.2萬件。

以佔比來看，30年以上老屋占比最多的是台北市，達48%，將近一半，多半是大安區、松山區的華廈和大樓，或是士林區的透天為主。

南台灣方面，高雄市占40%，台南市占34%，居二、三名，台南市的住宅類型仍以透天為主流，屋齡30年以上的透天集中在中西區、南區、東區，高雄市30年以上待售老屋多半為透天別墅，其中又以三民區、鳳山區、苓雅區最多。

洪怡安分析，過去《危老重建條例》最高10%的容積獎勵，多少拉抬了近幾年台北市的老屋交易熱度，儘管目前市場上待售老屋仍多，但從2020年起，容積獎勵從8%、6%、4%、2%、1%逐年遞減，今年5月12日後會下修到4%，期望獲取容積獎勵的買方，必須把握時間，在2025年前申請才有機會。