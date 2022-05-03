三陽車機車4月銷售開出紅盤 5月再攻母親節商機

三陽車近年來在汽車及機車的銷售左右開攻，4月車市場銷售再度開出紅盤，跟龍頭光陽的銷售台數逐月逼近，三陽（2206）售出1.76萬台，年增率為8.6%，市占率達3成；光陽5月銷售戈口收1.81萬台，年增5.2%。

三陽車近兩年來的市占不斷提升，今年前四個月的市占率逼近3成，來到29.9%，較去年同期市占率27.3%又再度提升，隨著市占率拉高後，三陽車更要超越期待，強攻「產品為本，服務至上」滿足消費需求。

雖然國內疫情升溫，考量到母親節即將來臨，很多民眾會替媽媽換一台機車的搶攻節慶商機，三陽汽車旗下知名的汽車品牌SYM再推各種優惠方案，包括「iddle 時尚隨行最高規格輕鬆入手」、「RGBT R-EDITION 平凡 讓人厭煩！」及「4MICA日常，變不尋常」。

5月2日起到5月31日止，「iddle 時尚隨行最高規格輕鬆入手」這個專案，打出寵媽咪安心騎，可以分24期零利率，寵愛購車金2000元及母親節禮券1000元。

今年三陽工業董事長吳清源更率領的KRNBT「麒開得勝環島團」完成超過1,000公里的台灣四極點環島，期盼由老闆親自環島挑戰，讓國內民眾知道三陽機車SYM品牌的高性能與好品質，同時鼓舞經銷夥伴對於產品更有信心，全力齊心衝銷售。