快訊

直播／五一連假收假確診數再飆增？指揮中心14時說明

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

停課輪迴魔咒！兒解隔才5天又險遭匡 家長嘆：不知怎生活

三陽車機車4月銷售開出紅盤 5月再攻母親節商機

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導
三陽車推出寵愛母親專案，Fiddle 時尚隨行最高規格輕鬆入手。黃淑惠截圖
三陽車推出寵愛母親專案，Fiddle 時尚隨行最高規格輕鬆入手。黃淑惠截圖

三陽車近年來在汽車及機車的銷售左右開攻，4月車市場銷售再度開出紅盤，跟龍頭光陽的銷售台數逐月逼近，三陽（2206）售出1.76萬台，年增率為8.6%，市占率達3成；光陽5月銷售戈口收1.81萬台，年增5.2%。

三陽車近兩年來的市占不斷提升，今年前四個月的市占率逼近3成，來到29.9%，較去年同期市占率27.3%又再度提升，隨著市占率拉高後，三陽車更要超越期待，強攻「產品為本，服務至上」滿足消費需求。

雖然國內疫情升溫，考量到母親節即將來臨，很多民眾會替媽媽換一台機車的搶攻節慶商機，三陽汽車旗下知名的汽車品牌SYM再推各種優惠方案，包括「iddle 時尚隨行最高規格輕鬆入手」、「RGBT R-EDITION 平凡 讓人厭煩！」及「4MICA日常，變不尋常」。

5月2日起到5月31日止，「iddle 時尚隨行最高規格輕鬆入手」這個專案，打出寵媽咪安心騎，可以分24期零利率，寵愛購車金2000元及母親節禮券1000元。

今年三陽工業董事長吳清源更率領的KRNBT「麒開得勝環島團」完成超過1,000公里的台灣四極點環島，期盼由老闆親自環島挑戰，讓國內民眾知道三陽機車SYM品牌的高性能與好品質，同時鼓舞經銷夥伴對於產品更有信心，全力齊心衝銷售。

延伸閱讀

助弱勢家庭度母親節 唐氏症基金會捐2千份蛋糕禮盒

疫情燒進嘉縣府 防疫清消設洽公區暫停母親節表揚大會

21風味館「買半隻送半隻」母親節開吃烤雞！摩斯任選2件點心59元、套餐只要69

母親節搞「孝」！晶華迷你貴妃壽桃 Kuso造型勝出

相關新聞

賣壓超重！台中6萬間住宅待售、等於雙北總量

樂屋網統計4月各大線上售屋平台住宅類待售物件，剔除重複物件，全台總計有28萬筆待售住宅，其中以台中市逾6萬筆最多，其次為...

三陽車機車4月銷售開出紅盤 5月再攻母親節商機

三陽車近年來在汽車及機車的銷售左右開攻，4月車市場銷售再度開出紅盤，跟龍頭光陽的銷售台數逐月逼近，三陽（2206）售出1...

拋售潮前奏？ 青埔、A7住宅待售量驟增3~5成

升息加上內政部修法打炒房，房仲統計，桃園兩大熱門重劃區，青埔高鐵特區及龜山A7重劃區，近期待售住宅都明顯增加，估計在新法...

懷特「精製黃耆多醣萃取物」抗新冠有成 獲國際肯定

懷特（4108）今（3）日表示，最新研究發現，應用生物資訊的大數據分析數百種中藥，並進一步實驗證實，懷特的精製黃耆多醣萃...

新北產業園區3廠房標售 底價達1億6千萬

新北市公告標售新北產業園區3個標準廠房，廠房面積合計共663坪，合計標售底價達1億6029萬7千元，每坪單價24萬177...

豐原預售屋暴漲 Q1均價從一坪27萬飆至35萬

東森房屋研究中心統計實價登錄資料指出，台中豐原區今年預售屋成交單價猛烈成長，豐原區107年至110年，四年間預售屋平均單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。