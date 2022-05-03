快訊

直播／五一連假收假確診數再飆增？指揮中心14時說明

不給快篩劑、吃藥就好 南港偵查隊長被拔調內勤職務

停課輪迴魔咒！兒解隔才5天又險遭匡 家長嘆：不知怎生活

拋售潮前奏？ 青埔、A7住宅待售量驟增3~5成

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
A7重劃區。圖／業者提供
A7重劃區。圖／業者提供

升息加上內政部修法打炒房，房仲統計，桃園兩大熱門重劃區，青埔高鐵特區及龜山A7重劃區，近期待售住宅都明顯增加，估計在新法正式上路前將出現一波拋售潮，屆時區域賣壓會更重，民眾若想追價買房，要特別留心。

根據屋比房屋統計，青埔高鐵特區今年4月待售住宅1370間，較去年12月增加446間、48%，將近五成；龜山A7重劃區4月待售宅共694宅，較去年12月增加172間、33%。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，A7重劃區隸屬桃園龜山門牌，為大林口生活圈之一員，是近年北台灣交易最熱、推案量最大的重劃區。

陳傑鳴表示，A7從2016年合宜住宅交屋後，不僅帶動人口持續進住，也吸引遠雄、新潤、竹城、富宇等知名建商進場卡位推案，2018年時更有建商打出2房500萬有找的價格，搭配機場捷運題材，吸引市場目光。

陳傑鳴指出，A7重劃區西側為華亞科技園區，重劃區內也規劃有產業專區，文桃路旁中華郵政也打造約17公頃的郵政物流園區，不少科技大廠如致茂電子、禾聯碩等進駐，區域工作就業機會不少，桃園市長鄭文燦更欽點為「下一個內湖科學園區」，相當有發展潛力。

他表示，A7重劃區房價過去在北台灣相對親民，一開始2字頭的推案，與機捷沿線其他站體周邊3-4字頭，甚至5字頭的房價相比，具備相當的價格優勢，再加上不少建商推出低總價、低首付的配套措施，更是吸引北北桃首購族的目光。

不過近年A7房價漲勢凶猛，目前已不少新案開價站穩4字頭，平價優勢已逐漸喪失。

至於青埔特區，雖然近年房價高漲，先前買進的房子，現在獲利多有三到五成，但目前區域惜售風仍盛，不過，近期因政府預售禁轉售修法，確實也開始讓部分達到滿足點的投資人，打算開始釋出換現，待售也有增加的跡象。

陳傑鳴指出，行政院日前拍板通過「平均地權條例」修正草案，未來針對預售屋及新建成屋的換約轉售將有嚴格的限制，購買預售屋的不確定性大幅增加，這些近年預售大量推案的熱門重劃區，遇到政策縮緊或房市反轉所受到的影響也會較大。估計在修法正式上路前將出現一波拋售潮，屆時區域賣壓也會更加，民眾若想追價買房，要特別留心。

資料來源／屋比房屋
資料來源／屋比房屋
青埔特區。圖／業者提供
青埔特區。圖／業者提供

延伸閱讀

豐原預售屋暴漲 Q1均價從一坪27萬飆至35萬

預售屋有多少議價空間？ 眾人答案一致：不像10幾年前了

智慧醫療機能到位 青埔「高規醫療」再添利多

桃園青埔車禍2車疊撞在一起 白車車頭「鏟起」黑車

相關新聞

賣壓超重！台中6萬間住宅待售、等於雙北總量

樂屋網統計4月各大線上售屋平台住宅類待售物件，剔除重複物件，全台總計有28萬筆待售住宅，其中以台中市逾6萬筆最多，其次為...

三陽車機車4月銷售開出紅盤 5月再攻母親節商機

三陽車近年來在汽車及機車的銷售左右開攻，4月車市場銷售再度開出紅盤，跟龍頭光陽的銷售台數逐月逼近，三陽（2206）售出1...

拋售潮前奏？ 青埔、A7住宅待售量驟增3~5成

升息加上內政部修法打炒房，房仲統計，桃園兩大熱門重劃區，青埔高鐵特區及龜山A7重劃區，近期待售住宅都明顯增加，估計在新法...

懷特「精製黃耆多醣萃取物」抗新冠有成 獲國際肯定

懷特（4108）今（3）日表示，最新研究發現，應用生物資訊的大數據分析數百種中藥，並進一步實驗證實，懷特的精製黃耆多醣萃...

新北產業園區3廠房標售 底價達1億6千萬

新北市公告標售新北產業園區3個標準廠房，廠房面積合計共663坪，合計標售底價達1億6029萬7千元，每坪單價24萬177...

豐原預售屋暴漲 Q1均價從一坪27萬飆至35萬

東森房屋研究中心統計實價登錄資料指出，台中豐原區今年預售屋成交單價猛烈成長，豐原區107年至110年，四年間預售屋平均單...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。