拋售潮前奏？ 青埔、A7住宅待售量驟增3~5成

升息加上內政部修法打炒房，房仲統計，桃園兩大熱門重劃區，青埔高鐵特區及龜山A7重劃區，近期待售住宅都明顯增加，估計在新法正式上路前將出現一波拋售潮，屆時區域賣壓會更重，民眾若想追價買房，要特別留心。

根據屋比房屋統計，青埔高鐵特區今年4月待售住宅1370間，較去年12月增加446間、48%，將近五成；龜山A7重劃區4月待售宅共694宅，較去年12月增加172間、33%。

屋比房屋總監陳傑鳴表示，A7重劃區隸屬桃園龜山門牌，為大林口生活圈之一員，是近年北台灣交易最熱、推案量最大的重劃區。

陳傑鳴表示，A7從2016年合宜住宅交屋後，不僅帶動人口持續進住，也吸引遠雄、新潤、竹城、富宇等知名建商進場卡位推案，2018年時更有建商打出2房500萬有找的價格，搭配機場捷運題材，吸引市場目光。

陳傑鳴指出，A7重劃區西側為華亞科技園區，重劃區內也規劃有產業專區，文桃路旁中華郵政也打造約17公頃的郵政物流園區，不少科技大廠如致茂電子、禾聯碩等進駐，區域工作就業機會不少，桃園市長鄭文燦更欽點為「下一個內湖科學園區」，相當有發展潛力。

他表示，A7重劃區房價過去在北台灣相對親民，一開始2字頭的推案，與機捷沿線其他站體周邊3-4字頭，甚至5字頭的房價相比，具備相當的價格優勢，再加上不少建商推出低總價、低首付的配套措施，更是吸引北北桃首購族的目光。

不過近年A7房價漲勢凶猛，目前已不少新案開價站穩4字頭，平價優勢已逐漸喪失。

至於青埔特區，雖然近年房價高漲，先前買進的房子，現在獲利多有三到五成，但目前區域惜售風仍盛，不過，近期因政府預售禁轉售修法，確實也開始讓部分達到滿足點的投資人，打算開始釋出換現，待售也有增加的跡象。