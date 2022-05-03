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PCB廠昆山陸續復工 楠梓電昆山子公司逐步恢復生產

經濟日報 / 記者尹慧中/台北即時報導

PCB廠商在中國大陸昆山子公司陸續復工，楠梓電（2316）今日也公告，昆山先創電子有限公司及滬照能源(昆山)科技有限公司逐步恢復生產。

統計顯示，目前昆山PCB廠商包含欣興（3037）、志聖（2467）以及楠梓電都已陸續恢復生產，業界較關注物流流暢程度、客戶交貨端是否也逐步恢復生產以利於後續出貨。

楠梓電指出，公司之子公司昆山先創電子有限公司及滬照能源(昆山)科技有限公司收到當地政府通知，依政府規定逐步恢復生產。配合當地政府防疫規定進行防疫工作，並持續密切注意當地疫情。

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