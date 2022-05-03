豐原預售屋暴漲 Q1均價從一坪27萬飆至35萬

東森房屋研究中心統計實價登錄資料指出，台中豐原區今年預售屋成交單價猛烈成長，豐原區107年至110年，四年間預售屋平均單價漲幅僅約1成，價格自24.2萬元漲至27.1萬元。但111年Q1預售屋共有97筆成交紀錄，平均單價達35.2萬元。

東森房屋豐原領航加盟店劉懿德主任表示，豐原生活機能豐沛、交通便捷，自舊府會時期即自成一生活圈，近年則受益於中科后里科學園區，為鄰近區域帶入不少就業機會，加上在地豐原人換屋需求，讓豐原剛性買盤居高不下，房屋價格也隨之飆漲。

劉懿德表示，近期政府雖端出一系列抑制房價措施，但豐原相較其他區域來說，買盤多為自住客，除了新興高收入工程師外，在地商二代、自營品牌負責人也不少，大多為舊換新或者為下一代置產居多，若有投資型買方，也多以長期投資為主，使得豐原房市不太受近期政策影響。

劉懿德表示，豐原過去以透天產品為市場主力，近年則隨著大型建商入駐豐原，讓市場上預售電梯大樓案量頗豐，預售指標建案如豐原在地建商所推出之「久樘宸陽」，該案主打3房，目前開價約在37至38萬元，以3房附車位來說目前成交總價約在1,500萬元上下。

此外，即將推出之預售建案尚有「坤聯富豐原匯」，以及富宇建設即將在今年夏天推出之新案。劉懿德表示，根據目前市場行情判斷，新案開價都將上看四字頭。

劉懿德表示，近年這波漲幅除了大環境各項營建成本上揚外，豐原大型交通建設逐步到位，加上中科后里加持，以及豐原本身各項機能完備也是主因。