PCB、散熱模組、沖壓件等台廠 喜迎昆山復工

停工將近一個月，台廠包含老牌PCB廠商楠梓電（2316）、散熱模組廠安力-KY（5223）、雙鴻（3324），沖壓件廠商同協（5460）等，今（3）日上午均公告昆山工廠迎來復工的好消息。

楠梓電指出，子公司昆山先創電子有限公司及滬照能源(昆山)科技有限公司收到當地政府通知，依政府規定逐步恢復生產。

安力-KY指出，子公司昆山廣禾電子、昆山新力精密五金收到當地政府同意復工通知，故本公司配合當地政府防疫政策，自今日起逐步恢復生產。雙鴻表示，子公司雙鴻電子科技工業(昆山)有限公司收到當地政府通知，自5月1日正式復工，並依政府規定逐步恢復生產。

同協表示，昆山子公司蘇州新新電子科技有限公司收到當地政府通知，自5月3日正式復工，並依政府規定逐步恢復生產。

經過一個月的停工，終於迎來復工好消息，同協日前公告指出，昆山地區因Covid 19 疫情進行封控管理，因此子公司蘇州新新電子科技受中國大陸政府法令要求，4月份都處於停工狀態。因主要客戶的組裝廠部分因為位於大陸封控區內無法開工，部分客戶則是因為其大陸華東地區的供應商無法供貨，以及上海港口因疫情封城，致進/出口物流受阻，導致組裝廠缺料而延遲整體生產時程並減少拉貨，進而要求本公司的出貨順延，影響同協集團4月與5月份的營收。同協估計4、5月份產能減少25%-30%、產量減少40%-60%。