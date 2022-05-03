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賣壓超重！台中6萬間住宅待售、等於雙北總量

經濟日報 / 記者游智文／即時報導
台中市示意圖。記者游智文／攝影
台中市示意圖。記者游智文／攝影

樂屋網統計4月各大線上售屋平台住宅類待售物件，剔除重複物件，全台總計有28萬筆待售住宅，其中以台中市逾6萬筆最多，其次為新北3.7萬筆、桃園3.6萬筆、台北市2.3萬件。台中市待售件數等於雙北總合。

樂屋網調研中心經理洪安怡表示，根據內政部不動產資訊平台，雙北市住宅存量合計266萬宅，台中僅107萬宅；雙北人口合計約650萬，台中僅281萬。台中如此住宅存量，如此人口，待售房屋卻和雙北相當，從數據來看，賣壓非常沉重。

不過，由於台中買盤遍及中部各縣市，包括苗栗、彰化、南投等，交易量一直很大，在六都中僅次於新北市，雖然賣壓重，房價上漲，但區域房仲表示，台中房子仍然賣得動，而且屋主普遍把房地合一稅灌到房價出售，因此成為房地合一稅收最多的城市。

另外，進一步分析，全台待售住宅屋齡30年以上的老屋占比達31%。老屋數量最多的是台中市，多達1.5萬件，其次為新北1.2萬件。

以占比來看，30年以上老屋占比最多的是台北市，達48%，將近一半。其次為高雄市占40%，台南市排名第三，占34%。

觀察各都會區，台北市30年以上的待售老屋，多半是大安區、松山區的華廈和大樓，或是士林區的透天為主。

高雄市30年以上待售老屋多為透天別墅，以三民區、鳳山區、苓雅區最多。

台南市的住宅類型仍以透天為主流，屋齡30年以上的透天集中在中西區、南區、東區。洪安怡分析，中西區曾是台灣的政治中心，歷史悠久，區域內老舊透天相當多，部分透天屋齡甚至可到60、70年。

洪安怡指出，過去危老重建條例最高10%的容積獎勵，拉抬近幾年台北市的老屋交易熱度，但從2020年起，容積獎勵從8%、6%、4%、2%、1%逐年遞減，今年5月12日後會下修到4%，期望獲取容積獎勵的買方，必須把握時間，在2025年前申請才有機會。

洪安怡表示，老屋多半地處精華，有著價格較低、公設比低，使用空間更實在等優點，但若屋齡過於老舊，在貸款成數上可能遭受限制，且房屋的老舊水電管線規格容量恐不敷使用，需重新整修配置，購買前需多方評估觀察。

資料來源／樂屋網
資料來源／樂屋網

老屋 房地合一

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