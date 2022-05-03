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心誠鎂醫用霧化器 獲澳洲TGA醫療器材許可

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

心誠鎂今（３）日宣布，開發的霧化器Pulmogine，獲得澳洲衛生部醫療用品管理局（TGA）醫療器材許可，未來將可服務更多呼吸藥物開發的藥廠於澳洲進行臨床試驗，大幅提高公司藥械合一CDMO（委託開發與製造）業務的全球競爭力。

依據市場調查，2026年時全球吸入性藥物市場規模將超過410億美元，同時近兩年受新冠肺炎蔓延的影響，臨床肺部治療時對於吸入式治療需求提升，再加上治療藥物的多樣化，也使得藥物遞送裝置需求強勁。

其中又以震動篩網式霧化器，可直接霧化包含蛋白質或RNA等生物製劑藥物而備受關注，而心誠鎂所開發的攜帶型醫用霧化器平台Pulmogine，已陸續獲得歐盟CE、台灣TFDA、巴西INMETRO/ANVISA、中國大陸NMPA，與美國FDA 510(K)醫療器材上市許可。

董事長鄭傑升表示，由於澳洲具有良好醫療研究品質與法規環境，且能享有澳洲政府補助等多項優惠措施，近年許多國際藥廠都選擇於澳洲進行臨床試驗，目前幾個洽談中潛在合作夥伴，都規劃在澳洲進行臨床一期的安全性試驗。

有鑒於此，心誠鎂除了提供符合美國FDA及歐盟CE等國際認證的霧化器平台，亦提供符合TGA許可的產品，讓合作藥廠在臨床試驗規劃時有較多的彈性，為此將可加強與客戶間的合作緊密度，更能吸引潛在藥廠的合作意願。

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