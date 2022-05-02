有效！合一重磅藥FB825二期探索試驗結果出爐

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

中天集團旗下合一生技（4743）2日公布旗下開發的抗異位性皮膚炎新藥FB825臨床二期a階段探索試驗結果；中天集團表示，從結果看，該藥物在目標患者族群試驗上顯示「有效」，解盲完成且「非常正面」。

中天表示，FB825的2a試驗僅是早期探索階段，下一階段將開展「靜脈轉皮下注射」的橋接試驗。依授權合約精神，將由授權夥伴LEO Pharma正式接手主導，並為2b試驗做準備，而合一也將協助參與提供數據與藥物原料。

依合一與丹麥大藥廠LEO Pharma簽訂的授權合約，後者將須給付合一該階段的授權金里程碑款。中天集團表示，在完成上述試驗的「臨床試驗報告」（CSR）後，將有4,000萬美元正式入帳，預期下月即可挹注公司獲利。

合一公告指出，國際CRO公司提供試驗解盲完整數據，此次2a探索試驗收案99人，並於完成試驗後才進行受試者的血液生化值分析。其分析結果顯示，有三分之二的受試者並非此案的目標群，即非中重度異位性皮膚炎患者，因此其數據不具統計意義，但其中三分之一則為符合條件的目標群，這族群試驗的數據則「非常有效」，優於對手藥廠的產品Dupixent。

根據統計，目標族群的關鍵療效指標看，異位性皮膚炎有效改善情況中，FB825達到53.8%，而對照組僅為29.4%，競品藥物Dupixent的兩項三期試驗結果則是44%及51%。進一步說，FB825於目標族群達到預期之試驗治療效果，可支持進行後續試驗。

合一進一步指出，此項探索性試驗目標中重度異位性皮膚炎患者，在不使用類固醇的單獨治療的情況下，對手藥品Dupixent為每兩周一針，但FB825則僅需每四周打一針，FB825具有給藥頻率優勢，無藥物嚴重不良反應，具有良好安全性與藥動學特徵，後續試驗將依據此項試驗所觀察的目標族群與療效結果進行設計。

業界指出，合一此次在疫情下收案仍在時程內完成，並依稍早預期的時程完成分析，確實不易。合一指出，由於疫情影響，收案上遇到若干窒礙問題，以目標族群為例，因疫情干擾確實收案上有困難，但從結果來看， 目標族群受試者呈現有效的數據，確實令團隊相當振奮。

異位性皮膚炎 合一 生技 解盲

延伸閱讀

兩年前投入研發 百歐生醫國產居家型唾液快篩已送件食藥署

換季誘發異位性皮膚炎，搔癢抓不停？醫提醒：7類禁忌食物少吃，這樣做有效防復發

相關新聞

姚仁祿、姚仁喜、姚仁恭首度合體 談建築看未來

姚仁祿、姚仁喜及姚仁恭三兄弟，分別是台灣室內設計、建築設計與燈光設計的標竿人物。姚氏三傑上周六在「二○二二遠東建築講座×...

徐旭東：都市計畫要隨時代演進

姚氏三兄弟首度合體演講，與遠東集團董事長徐旭東對談火花四射。徐旭東說，這三兄弟平常不在一起，「今天不簡單」，姚仁祿則回，...

房市短期信心不足 惟長線仍走「短空長多」格局

中央大學台灣經濟發展研究發布4月消費者信心為71.77點，較3月下跌0.47點，其中「購買房地產時機」指標為116.35...

陸復工趕運潮來了 5月貨櫃輪運價反彈有想像空間

4月上海出口集裝箱運價指數（SCFI）跌幅僅3.94%，較3月一個月的跌幅為8.39%持續縮小，在市場最看淡的3、4月兩...

兩年前投入研發 百歐生醫國產居家型唾液快篩已送件食藥署

為了因應新型變種超強的傳播力，同時減輕醫護人員以及各機關團體民眾每天必須戳鼻子檢驗的心理障礙，百歐生醫率先於2022年4...

六都4月移轉棟數年月同減 永慶：Q2不容樂觀

六都公布4月買賣移轉棟數，交易量合計為22,439棟，月減11.2%，與去年同期相比微減0.4%。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。