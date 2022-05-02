有效！合一重磅藥FB825二期探索試驗結果出爐

中天集團旗下合一生技（4743）2日公布旗下開發的抗異位性皮膚炎新藥FB825臨床二期a階段探索試驗結果；中天集團表示，從結果看，該藥物在目標患者族群試驗上顯示「有效」，解盲完成且「非常正面」。

中天表示，FB825的2a試驗僅是早期探索階段，下一階段將開展「靜脈轉皮下注射」的橋接試驗。依授權合約精神，將由授權夥伴LEO Pharma正式接手主導，並為2b試驗做準備，而合一也將協助參與提供數據與藥物原料。

依合一與丹麥大藥廠LEO Pharma簽訂的授權合約，後者將須給付合一該階段的授權金里程碑款。中天集團表示，在完成上述試驗的「臨床試驗報告」（CSR）後，將有4,000萬美元正式入帳，預期下月即可挹注公司獲利。

合一公告指出，國際CRO公司提供試驗解盲完整數據，此次2a探索試驗收案99人，並於完成試驗後才進行受試者的血液生化值分析。其分析結果顯示，有三分之二的受試者並非此案的目標群，即非中重度異位性皮膚炎患者，因此其數據不具統計意義，但其中三分之一則為符合條件的目標群，這族群試驗的數據則「非常有效」，優於對手藥廠的產品Dupixent。

根據統計，目標族群的關鍵療效指標看，異位性皮膚炎有效改善情況中，FB825達到53.8%，而對照組僅為29.4%，競品藥物Dupixent的兩項三期試驗結果則是44%及51%。進一步說，FB825於目標族群達到預期之試驗治療效果，可支持進行後續試驗。

合一進一步指出，此項探索性試驗目標中重度異位性皮膚炎患者，在不使用類固醇的單獨治療的情況下，對手藥品Dupixent為每兩周一針，但FB825則僅需每四周打一針，FB825具有給藥頻率優勢，無藥物嚴重不良反應，具有良好安全性與藥動學特徵，後續試驗將依據此項試驗所觀察的目標族群與療效結果進行設計。

業界指出，合一此次在疫情下收案仍在時程內完成，並依稍早預期的時程完成分析，確實不易。合一指出，由於疫情影響，收案上遇到若干窒礙問題，以目標族群為例，因疫情干擾確實收案上有困難，但從結果來看， 目標族群受試者呈現有效的數據，確實令團隊相當振奮。