預售屋契約有雷！這項最普遍 合格率僅5%

台北市地政局發布今年第1季預售建案資訊動態，在定型化契約審查方面，不符規定最多的，是同級品備註，合格率僅5%，其次為履約保證機制，合格率10%、第三為房地標示及停車位規格，合格率15%。

地政局表示上述已均要求建商限期改正至100%合格始予備查。

台北市地政局每季發布預售建案資訊動態季報，今年第一季北市共有31個預售建案申報備查，較前一期45案少約三成。

12行政區預售建案申報量以大安區8案最多，其次是中山區6案，士林區、大同區各4案。

從預售建案用途及戶數觀察，住家為主流，計30案，其中，住家用建案戶數以80戶以下小社區為主，合計達25案。

預售建案定型化契約審查方面，全市預售建案契約檢閱合格率最低項目為「建材設備及其廠牌、規格」，僅5%。

地政局表示，依內政部頒定的預售屋買賣契約書版本規定，在「建材設備及其廠牌、規格」項目，契約應記載「除經買方同意、不得以同級品之名義變更建材設備或以附件所列舉品牌以外之產品替代」。

但審查發現，很多契約上未經買方同意即載明得使用同級品，或是擴張不可歸責賣方之事由。如「因市場供應失調、廠商故意壟斷市場、廠商蓄意哄抬價格，賣方得採用同級品產品代替」。

住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，近年建材大漲且缺貨，業者可能為避免使用不同建材，未來交屋時出現糾紛，因而如此備註，不過，過去也確實傳出無良建商以「同等級」建材為藉口，實際以次級品替代，民眾簽訂合約時要特別注意，以保障權益。

另在履約保證機制上，許多契約未勾選履約擔保方式，或未提供履約擔保證明文件或契約書，合格率也僅10%，停車位規格方面，許多未載明停車位有無獨立權狀、未載明高度或標示賣方得視實際情形變更停車位位置，為不利買方之約定，合格率僅15%。

地政局表示，針對缺失，地政局皆要求建商限期改正至100%合格始予備查。今年第1季全市住家用預售建案買賣定型化契約皆有履約擔保機制，其中以不動產開發信託占大宗其次為價金信託，第三為同業連帶擔保，計2案。