農糧署與賣場合作 邀「鳥來嬤」代言推廣產銷履歷蔬果

農糧署南區分署今天與豐年社、家樂福台南仁德分店舉辦產銷履歷蔬果宣導會，邀請資深影視演員「鳥來嬤」吳敏代言，示範「鳳梨涼拌木耳絲」與搭配產銷履歷蔬菜的家常拌麵。

分署長羅正宗表示，為了確保消費者食品健康，農糧署近來致力推廣產銷履歷驗證優良農產品，推薦通過嚴格檢驗、認證農產品，為消費者把關；先前曾經在屏東等產地舉辦宣傳活動，今天選在有許多民眾消費的大賣場，鼓勵民眾多多購買有生產者資訊、能追朔生產過程的農產品。

家樂福南區公關經理呂承璁表示，家樂福量販店配合政府政策，克服成本效益與稽核等問題，將生鮮超市賣架蔬果區轉型為「蔬果食品安全專區」，整合通過第三方驗證的產銷履歷及「有機」生鮮商品；每種蔬果包裝上都印有QR Code，消費者可直接以手機查詢完整的生產履歷紀錄，可以放心採買、吃得健康又安心。