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長榮總座：航空貨運市場還是不錯 今年業績樂觀

經濟日報 / 記者楊文琪／台北即時報導
在需求支撐下，航空運價也將維持高檔，整體而言，長榮航空對今年業績看法相當樂觀，只不過油價是影響獲利的最大關鍵。圖/長榮航空提供
在需求支撐下，航空運價也將維持高檔，整體而言，長榮航空對今年業績看法相當樂觀，只不過油價是影響獲利的最大關鍵。圖/長榮航空提供

長榮航空（2618）總經理孫嘉明今（30）日表示，今年航空貨運市場還是很不錯，長榮第1季貨運成長六成，目前上海雖然尚未完全解封，但飛美國長程線貨機已經恢復到近九成，在需求支撐下，運價也將維持高檔，整體而言，對今年公司業績看法相當樂觀，只不過油價是影響獲利的最大關鍵。

長榮航空與新北市政府攜手合作，於機上娛樂系統推出「新北天際影展」，今日共同舉行發布記者會，孫嘉明在接受媒體訪問時表示，國際疫情仍在持續，客運班機減少，在客機腹艙有限下，貨運單價自然會較高，長榮航空今年第1季貨運就增長了六成，因為三架貨機全部上線，都反映在第1季的業績上。

他說，上海封城，台灣的出口也會受到影響，因為台灣很多原物料來自上海， 目前上海雖然尚未完全解封，但飛美國長程線貨機已經恢復到近九成。至於航空運價是否會持續上漲？他認為，票價和運價雖然有淡旺季，但都是看市場供需狀況，國際疫情沒緩和，客機班次少，腹艙就無法恢復，而且需求還是存在，單價自然較高。

不過，孫嘉明指出，今年第1季的航空燃油價格比去年同期增加60%，且4月航空燃油價格仍然衝高，世界各航空公司都說受到油價拖累，5月看起來也會和4月差不多，第2季的油價將會吃掉不少獲利，這是我們無法掌握的。

他認為，貨運需求仍然存在，航空貨運市場還是不錯，對今年的業績是樂觀的，但油價走勢仍是影響獲利狀況的關鍵，另外還有匯率問題，貨運除了台灣以外，其他地區的業務多以美元交易，近期美元走強，有利於公司獲利，未來若客運可進一步開放中轉，也將有利於公司增加美元收入。

長榮航空 油價 上海

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