馬拉灣如期開園全台遊客喜迎夏季浪花 防疫玩水兼顧

氣溫越來越高，全台最大水上樂園馬拉灣，今(30)日正式開園，配合中央流行疫情指揮中心的防疫指引，進行水上設施與活動可暫時脫下口罩外，一離開水域即需立即佩戴口罩，玩水也必須兼顧防疫。

園方精心規劃清涼消暑的開園儀式，在外國舞者輕快歡樂的舞蹈中揭開序幕，搭配振奮人心凍凍嘿！口號，喚起「大海嘯」高達3米的超級巨浪，酷涼的浪花一波波席捲而來，宣告夏天玩水的季節正式到來。

麗寶樂園渡假區表示，上午9點已有近百組遊客排隊買票進場。一大早從桃園來的莊先生表示，每年都會預先規劃好要帶小朋友出遊的行程，雖然疫情多少受影響，但不想讓小朋友失望，已備足防水袋、口罩、酒精等該有的防疫用品，在最安全的環境下開心玩耍消暑。

也有不少遊客趁著五一連假，相揪三五好友從高雄來到馬拉灣消暑度假，體驗刺激的玩水設施。而因疫情暫時還不能出國旅遊，可以秒飛充滿海島度假氛圍的馬拉灣，也成為今夏偽出國的最佳選擇。

園內擁有全東南亞第一座，可造出近3公尺高浪的大型露天造浪池「大海嘯」，在全場咚咚嘿的興奮喊叫中，一起迎接超級巨浪的來襲，不管是被轟天浪蓋火鍋的痛快，或是在方塊浪(鑽石浪)享受如水行俠般隨波浪悠遊自在搖擺，都是獨一無二的玩水體驗。

還有情人們最愛明星設施「漂漂河」，猶如戀愛巴士水上版，進入這條270公尺的天然浪漫流域中，沿路充滿鳥語花香與瀑布水景驚奇，用最舒服的姿勢順流而下，親身體驗馬拉灣式清涼暢快的無限快感。

今夏馬拉灣，清涼消暑又吸睛，除了入園處迎賓活動外，更特別邀請全台首輛沉浸式遊戲體驗車Cooler Master「酷玩行者」進駐麗寶樂園渡假區，舉辦《穿Bikini 玩Gaming》活動，讓遊客在超酷炫的電競車上與比基尼辣妹熱舞互動、玩遊戲拿好禮。

為了歡慶全台最大的水樂園馬拉灣正式開園，園方推出多項優惠好康，5月1日至31日早上11點前穿比基尼泳衣或三角泳褲，原價900元門票只要199元，現省701元，省荷包又能盡情享受在水裡冰涼歡樂的時光。

麗寶樂園渡假區表示，配合中央流行疫情指揮中心，園區內每個出入口皆放置提醒告示牌，並於入館時設置測量體溫儀，超過攝氏37.5度不得進入，除進行水上設施與活動可暫時脫下口罩外，一離開水域即需立即佩戴口罩，酒精消毒雙手後才可入內。