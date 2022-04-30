馬拉灣如期開園全台遊客喜迎夏季浪花 防疫玩水兼顧
氣溫越來越高，全台最大水上樂園馬拉灣，今(30)日正式開園，配合中央流行疫情指揮中心的防疫指引，進行水上設施與活動可暫時脫下口罩外，一離開水域即需立即佩戴口罩，玩水也必須兼顧防疫。
園方精心規劃清涼消暑的開園儀式，在外國舞者輕快歡樂的舞蹈中揭開序幕，搭配振奮人心凍凍嘿！口號，喚起「大海嘯」高達3米的超級巨浪，酷涼的浪花一波波席捲而來，宣告夏天玩水的季節正式到來。
麗寶樂園渡假區表示，上午9點已有近百組遊客排隊買票進場。一大早從桃園來的莊先生表示，每年都會預先規劃好要帶小朋友出遊的行程，雖然疫情多少受影響，但不想讓小朋友失望，已備足防水袋、口罩、酒精等該有的防疫用品，在最安全的環境下開心玩耍消暑。
也有不少遊客趁著五一連假，相揪三五好友從高雄來到馬拉灣消暑度假，體驗刺激的玩水設施。而因疫情暫時還不能出國旅遊，可以秒飛充滿海島度假氛圍的馬拉灣，也成為今夏偽出國的最佳選擇。
園內擁有全東南亞第一座，可造出近3公尺高浪的大型露天造浪池「大海嘯」，在全場咚咚嘿的興奮喊叫中，一起迎接超級巨浪的來襲，不管是被轟天浪蓋火鍋的痛快，或是在方塊浪(鑽石浪)享受如水行俠般隨波浪悠遊自在搖擺，都是獨一無二的玩水體驗。
還有情人們最愛明星設施「漂漂河」，猶如戀愛巴士水上版，進入這條270公尺的天然浪漫流域中，沿路充滿鳥語花香與瀑布水景驚奇，用最舒服的姿勢順流而下，親身體驗馬拉灣式清涼暢快的無限快感。
今夏馬拉灣，清涼消暑又吸睛，除了入園處迎賓活動外，更特別邀請全台首輛沉浸式遊戲體驗車Cooler Master「酷玩行者」進駐麗寶樂園渡假區，舉辦《穿Bikini 玩Gaming》活動，讓遊客在超酷炫的電競車上與比基尼辣妹熱舞互動、玩遊戲拿好禮。
為了歡慶全台最大的水樂園馬拉灣正式開園，園方推出多項優惠好康，5月1日至31日早上11點前穿比基尼泳衣或三角泳褲，原價900元門票只要199元，現省701元，省荷包又能盡情享受在水裡冰涼歡樂的時光。
麗寶樂園渡假區表示，配合中央流行疫情指揮中心，園區內每個出入口皆放置提醒告示牌，並於入館時設置測量體溫儀，超過攝氏37.5度不得進入，除進行水上設施與活動可暫時脫下口罩外，一離開水域即需立即佩戴口罩，酒精消毒雙手後才可入內。
另外也加派人員在園區內提醒勸導遊客，全場域配合中央流行疫情指揮中心與主管機關的防疫規範與相關指引，持續打造安心、安全玩樂與渡假休閒環境。
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