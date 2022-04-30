預期下半年國境開放 長榮航規劃增加客運航班

長榮航空（2618）總經理孫嘉明今（30）日表示，雖然目前台灣和國際仍有疫情，但在疫苗接種已漸普及下，預期下半年應有機會開放國境，長榮航空已規劃會增加客運航班；而在我境內居家隔離已採3＋4，各國也都開放轉機下，他希望政府也可比照國際的作法，盡快開放旅客可來台轉機。

長榮航空與新北市政府攜手，於機上娛樂系統推出「新北天際影展」，今日共同舉行發布記者會，孫嘉明在接受媒體訪問時表示，蔡總統已經說國人要逐漸恢復正常生活，正常生活除了國內，開放國人出國旅遊也是，在大家都希望維持正常生活、與疫情共存的共識下，整體氛圍看起來，預期客運在第3季可望有較大的進展，「不敢說會有需求爆發，但只要政策更鬆綁，相信會有許多人想出國。」

他說，長榮航空已經準備好了，只要國境開放，便可立即提供旅客飛航服務，他透露，長榮已規劃在下半年增加客運航班，但會視市場的需求機動調整，並依旅客量逐漸增班。不過，國境何時會開放，還是要看政府的政策決定。

他認為，在各國疫苗施打率不斷提高，很多國家都規定只要打滿三劑疫苗、PCR檢測陰性，就可免隔離入境，也包括可自由轉機，但我們仍然限制旅客來台轉機，很多國外旅客都不解的打電話來問，為什麼全世界都開放了，我們怎麼還不開放？我們只能跟旅客說這是台灣政府的規定，尤其七、八月是暑假旺季，轉機客相當多，希望這部分可以先開放。

由於疫情期間很多商務行為都是透過視訊連線完成，有人認為線上商務活動已成普遍現象，國境開放後商務客恐會因此減少，但孫嘉明以為，在疫情過後，應該很多人會願意搭乘豪華經濟艙或商務艙，與人保持一點距離、給自己大一點的空間，所以商務艙應不會一下子就掉很多。他也強調，國境剛開放的時候，客運市場不會一下就恢復疫情前的榮景，這需要一點時間，但航空市場一定會復甦。