四大房仲 房市4月交易量降溫
四大房仲今（29）日發布4月自家門市交易量，受到升息、打房影響，全台交易量呈現衰退、停滯現象，較去年同期減少4.2％至12%不等，永慶房產集團全台月減13%、年減12%，住商機構月減11.2%、年減4.8%，中信房屋月減6.5%、年減4.2%，台灣房屋統計的七都（含新竹縣市）交易量月減7.7 %、年減6.8%。
永慶房產集團統計，全台房市表現遜於去年同期，年增率開始轉負，今年房市交易量能增長已有放緩的趨勢，七都與上月相較，全面減少6%-15%，與去年同期相比，以新竹縣市、台南市量縮幅度最大，分別減少15%、18%，其餘台北市年減12%，新北市年減13%，桃園市年減11%，台中市年減10%，高雄市年減11%
永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，通常第2季是傳統房市交易旺季，交易量延續農曆年後的遞延買氣，會有較明顯的成長，但3月央行無預警升息1碼，而台股也因高通膨與供應鏈斷鏈危機而應聲下挫，衝擊民眾消費、購屋信心，加上打炒房政策積極審議中，民眾開始出現房市轉弱的預期心理，市場出現觀望氣氛，房市買氣降溫，讓4月房市交易量較3月減少超過一成。
住商機構統計的六都交易量，除台南優於去年，其餘皆呈現疲軟，台北市月減12.9%，年減7.2%；新北較上月減少3.8%，年減4.2%，桃園較上月減少14.2%，年減2.6%，台中較上月減少12.9%，年減6.4%，台南較上月減少9.0%，年增9.4%，高雄較上月減少14.0%，年減16.9%。
住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨分析，成交量反映買方心態，後疫時代房價大跌不易，惟加價速度過快，將使得買盤猶豫，近期許多區域紛紛出現短期快速飆漲，造成買方不願意買單，亦使得交易表現趨緩，台南科技聚落逐漸趨穩，應是買氣加溫的重要因素。
中信房屋統計六都交易量，台北市月減4.3%、年減3%，新北市月減9.7%、年減8.1%，桃園市月減1.2%、年增5.6%，台中市月減12%、年減9.8%，台南市月增2.3%、年增7.1%，高雄市月減0.2%、年減1.8%。
台灣房屋統計七都交易量，整體年減6.8%、月減7.7%，與上月相較，以新北市減少11.2％最多，與去年同期比，桃園市減少9.6%最多，其次為台中市減少8.2%。
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