四大房仲 房市4月交易量降溫

台灣疫情邁入高峰，中央疫情指揮中心預估月底單日確診將達近萬例，嚇退不少百貨公司買客。近期正逢百貨業者上半年最重要的母親節檔期，正如火如荼的開展，可是等著母親節聚餐或購物的客人，卻開始縮手，有百貨業者更私下表示：「這是史上最難做的母親節檔期，比去年5月三級警戒還難！」

2022-04-29 17:40