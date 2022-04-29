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天鈺基金會推廣永續教育 捐贈720本永續童書

經濟日報 / 記者鐘惠玲／即時報導
天鈺環境永續基金會推動孩童永續繪本推廣活動。圖/天鈺提供
天鈺環境永續基金會推動孩童永續繪本推廣活動。圖/天鈺提供

IC設計廠天鈺（4961）的環境永續基金會於近日舉辦「醫起播下永續種子 線上捐贈儀式」，宣布捐贈720本永續童書，範圍涵括台北、新北、宜蘭、苗栗、新竹、彰化、南投、嘉義、高雄與屏東等地區，共計29個支持點，並由永定國小校長林雅芳代表受贈。

天鈺董事長林永杰也透過線上儀式，頒發感謝狀予台灣展臂閱讀協會、台北醫學大學附設醫院、天下雜誌教育教基金會、永定國小代表等，以表達基金會對各夥伴攜手參與孩童永續繪本推廣活動的感謝。

林永杰表示，很榮幸與台灣有愛心、有創意的早期閱讀推廣者，發起跨越29個據點的活動。基金會認同聯合國倡導「真正的環境永續發展，只能在最年輕的人群的支持下，才能達成」，也了解早期閱讀對兒童發展的重要性，因此基金會邀請台灣展臂協會、天下雜誌教育基金會、台北醫學大學，永定國小等單位，運用SDG書單，透過醫療與教育體系來推廣早期閱讀，希望能有效將資源傳輸給有需求的對象，著重培養具有環境永續觀念的下一代。

天鈺基金會指出，目前很多環境問題乃是前所未有，需要下一代用全新方法來解決，讓孩子們透過永續發展目標，改善環境，希望未來地球是個永續的世界。

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