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台灣大車隊敬老愛心計程車 擴大布局至新竹市

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
台灣大車隊「敬老愛心計程車」擴大佈局至新竹市(左起台灣大車隊集團總經理楊榮輝、新竹市市長林智堅)。圖／台灣大車隊提供
台灣大車隊「敬老愛心計程車」擴大佈局至新竹市(左起台灣大車隊集團總經理楊榮輝、新竹市市長林智堅)。圖／台灣大車隊提供

台灣大車隊「敬老愛心計程車」4月29日起擴大至新竹市服務，提供銀髮族及身障朋友們行動更便利的乘車服務。持「竹市敬老愛心卡」單趟車資最高折抵100元。

台灣大車隊集團總經理楊榮輝表示，「台灣大車隊目前提供「敬老愛心卡」折抵計程車車資的範圍全台已達5縣市，包含台北市、桃園市、新竹市、台中市、台東縣，這次台灣大車隊與新竹市合作敬老愛心計程車，服務年長者及行動不便者的交通需求，同時我們提供全齡化的交通出行服務方案滿足不同年齡層乘客的搭車需求，致力提供乘客美好有溫度的出行服務體驗。」

台灣大車隊持續響應各地的老人福利措施，成為全台最多「敬老愛心卡」配合的車隊，讓銀髮族也能輕鬆使用無現金付款，目前提供「敬老愛心卡」折抵計程車車資的範圍全台共有5縣市，包含台北市、桃園市、新竹市、台中市、台東縣，桃園市及台東縣單趟車資最高折抵72元，台北市及台中市單趟車資最高折抵金額分別是50元、85元，現在更擴及服務範圍至新竹市，只要設籍並居住於新竹市，且年滿65歲以上或領有身心障礙證明的民眾，每月補助600點，持「竹市敬老愛心卡」搭乘台灣大車隊計程車，單趟車資最高折抵100元；以新竹地區起跳價100元為例，如總車資為110元，折抵後僅需支付10元。

近期疫情升溫，台灣大車隊持續提供全業界最高規格防疫措施，更為銀髮族提供多元、貼心的叫車方式，不僅可透過「24小時客服中心」55688電話預約告知使用「敬老愛心卡」、也可以「路邊攔車」選擇【敬老愛心識別車貼】乘車、或者開啟「55688 APP」從付款選項中點選「敬老愛心卡」進行叫車，沒有手機也不用擔心，可至四大超商進行「超商叫車」。

台灣大 計程車 台東

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