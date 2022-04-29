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各建商插旗塭仔圳重劃區 科達花園甫開賣即售4成

經濟日報 / 記者朱曼寧／即時報導
科達建築董事長賴建程（左）攜手日商「日本國土開發」舉辦「台日雙強．跨國合作」營造簽約記者會。圖／科達建築提供
科達建築董事長賴建程（左）攜手日商「日本國土開發」舉辦「台日雙強．跨國合作」營造簽約記者會。圖／科達建築提供

科達建築攜手日商「日本國土開發」今（29）日舉辦「台日雙強．跨國合作」營造簽約記者會，在上新莊港泰重劃區推出的「新莊科達花園」開價五字頭，主打「大直豪宅空降新莊」，開案4週就已售逾4成，預計2025~2026年間完工。

今年房市329檔期，新北市以總銷1,200億元，居六都之冠，其中，光是新莊區就有近400億元案量，近期又以「塭仔圳內港泰自辦重劃區」，開發面積雖11公頃，為最受矚目的亮點重劃區，不僅科達建築看準該區，提早插旗，近年更吸引各大知名建商爭相插旗，包括茂德、寶佳、海研建築等。

另外，該重劃區今年線上包括、新潤、宏國、碧瑤、丞石、華固建設等建商陸續推新案，甚至專攻北市的忠泰建設去年也購地佈局，成為兵家必爭之地。

科達建築董事長賴建程表示，新莊科達花園總銷30億元，基地面積近千坪，為該區少有7%的新莊門牌，規劃地上9、14樓與地下4樓建築，包含住宅163戶、公立幼兒園1戶，設計二房22~24坪、三房31~36坪產品，標榜新莊門牌、豪宅外觀、日歐系建材，並祭出「早鳥折扣」，強吸新莊在地客與周邊區域客，開案4周，目前銷售己逾4成。

賴建程表示，近3年公司推案將近百億元案量，除2018~2019年三重仁義重劃區推出「日日東森」4個月完銷，2020年於新莊港泰重劃區推出「新莊海悅花園」111天完銷，寫下重劃區亮眼紀錄，去年10月推出「海研A3光點」住宅銷售也達8成。

重劃區 豪宅

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