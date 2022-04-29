陽明海運續推體育選手贊助計畫
陽明海運（2609）成為國內獲利出色的企業後，更專注在社會責任的議題推動，支持運動產業發展為政府推廣運動企業認證的宗旨，2022年陽明海運體育選手贊助計畫自即日起展開。
專業體育選手的培訓歷程中極需投入大量資源與時間，陽明海運希望藉由企業資源的挹注，可以幫助更多體育界新星，使其未來能在無憂的環境下專心訓練，以面對更多不同的挑戰，爭取更佳賽事成果。
2021年展開之體育選手贊助計畫已贊助包含桌球、游泳、羽球、田徑等各項競技賽事之國內優秀之體育選手，2022年陽明海運體育選手贊助計畫自即日起展開，相關的申請管道請詳見陽明海運官網或洽陽明海運公共關係組。
陽明海運表示，為發揮運動企業的精神，陽明長期鼓勵同仁於工作之餘培養良好運動習慣以維持身心健康，並自2021年起透過培養國內優秀體育選手規劃，為選手的專業訓練及職涯發展發揮助力，以期具體落實社會人才培育與企業社會責任，2022年繼續推動各項體育選手贊助計畫。
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