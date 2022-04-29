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台灣高鐵公司 五度獲公司治理評鑑前5%佳績

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
臺灣證券交易所昨（28）日公告第8屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司今年連續第五年榮獲排名前5%佳績。圖/台灣高鐵公司提供
臺灣證券交易所昨（28）日公告第8屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司今年連續第五年榮獲排名前5%佳績。圖/台灣高鐵公司提供

臺灣證券交易所昨（28）日公告第8屆公司治理評鑑結果，台灣高鐵公司（2633）今年連續第五年榮獲排名前5%佳績，並四度蟬聯「市值100億元以上之非金融電子類」上市櫃公司排名前10%。對於再次獲此殊榮，台灣高鐵公司董事長江耀宗特別感謝各界對於台灣高鐵持續深化公司治理成果之肯定，更要求各級主管務必持續善盡經理人的忠實義務和善良管理人的注意義務，同時勉勵全體同仁，在各自崗位上「落實誠信經營、強化公司治理、善盡企業社會責任」，以深化台灣高鐵公司永續治理之企業文化。

台灣高鐵公司致力將ESG（即環境、社會、公司治理）納入公司營運規劃，積極實踐永續觀念至各項業務之推動。今年3月與企業工會完成團體協約之簽訂，開創勞資攜手合作的重要里程碑；日前更與國家文化藝術基金會（國藝會）合作推出「寶島隨身聽—台灣高鐵藝術計畫」，率先運用布農族傳統歌謠—《獵前祭槍歌》中的音樂元素，轉化為高鐵車廂內的廣播提示音；另於近日推動「共植美好」低碳永續行動，不斷以具體行動實踐ESG之企業承諾。

台灣高鐵公司之經營績效，不僅獲得中華信評最高等級之twAAA，相當於國家等級，且自2016年上市以來，已先後被納入「MSCI台灣指數」、「富時新興市場指數」、「公司治理100指數」及「富時社會責任新興市場指數」等多項重要指數成分股。今年第五度獲得臺灣證券交易所公司治理評鑑排名前5%佳績，顯示台灣高鐵公司不論在營運績效、公司治理、企業社會責任乃至於近年積極配合政府防疫、維護旅客健康安全等各方面，皆獲得國內外專業獨立投資機構及投資人的認同。

台灣高鐵自通車營運以來，以超過99%的準點率、100%發車率以及0重大行車事件的優良紀錄，為台灣民眾串聯起「一日生活圈」的便利生活，無論通勤、返鄉、探親、商務、旅遊，台灣高鐵都已成為民眾生活中不可或缺的一部分。面對疫情考驗，台灣高鐵公司以提供安全、優質、便捷、舒適的旅運服務為己任，積極配合政府防疫政策，落實執行相關規定，不僅保障旅客與員工安全，更為維繫台灣社會經濟發展克盡心力。

未來台灣高鐵公司將持續以專業運輸（Transportation）、創新科技（Technology）、深耕在地（Taiwan）以及永續關懷（Touch）之4T為策略主軸，除提升服務品質、追求營運績效外，更致力將企業社會責任思維融入經營策略中，深化永續治理，並在ESG各領域推動精進作為。特別是極端氣候因應、綠色能源、供應鏈管理等領域，讓台灣高鐵不僅提供旅客安全、舒適、便捷的旅運服務，更以促進社會永續發展的標準與格局推動公司各項業務，落實邁向永續未來的決心與承諾。

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